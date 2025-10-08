羅智強批劉世芳對輝達案言論 質疑是要讓蔣萬安成為第二個柯文哲

參選黨主席的立委羅智強質疑內政部對輝達的說法是要讓蔣萬安第二個柯文哲。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於輝達總部落腳台灣北士科面臨卡關，內政部長劉世芳表示，內政部在7月時就已回函北市府，可依「土地徵收條例」報行政院核備；對此要參選國民黨黨主席的立委羅智強批，劉世芳就是幹話部長，明明知道裝不懂，推卸責任，以現狀若要移轉地上權，民進黨最開心，想要讓下一個柯文哲出現，市長蔣萬安就是圖利、就被抓去關。

輝達總部是否座落北士科面臨契約問題，內政部劉世芳表示，收到北市府公文時，在7月中旬左右就已經回函按照「土地徵收條例」來辦理，只要台北市政府經過市議會報到行政院做好核備，那就可以完成。

由於新光人壽不同意與北市先解約再移轉地上權，羅智強今天受訪批劉世芳，內行裝外行，所謂的發函，根本沒有解決問題，而是在推卸責任，現在最大的問題，移轉地上權以現狀來說，民進黨最開心，搞完後下一個柯文哲出現，蔣萬安就是圖利、就是抓去關。

羅智強表示，中央政府面對這個重大的投資案，有肩膀就扛起來，內政部直接出來說，「移轉地上權沒問題」，但像這種推卸責任的事情，到時講白了若蔣萬安真的去做，柯文哲的例子在前，是否蔣萬安等著讓民進黨政府抓去關？要解決問題就真的好好解決問題。

羅智強強調，市府與新壽的契約上寫得很清楚，新壽的合約問題要解決，否則北市府就是逾越法令，未來就會有檢方追究圖利的問題，中央政府要解決問題，不要沒有幫忙解決問題，還要在後面下套、講幹話。

