企業AI需求夯 精誠9月、前3季營收創同期高

精誠資訊9月營收53.7億元。圖為精誠董事長林隆奮。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠精誠（6214）今日公告9月營收53.7億元，年增58.67%，前三季累計營收325.97億元，年增15.19%，9月、前三季營收皆創同期新高。

精誠表示，9月營收受惠企業加速推動雲端與AI轉型，加上海外營運拓展、資安合規需求的雙重帶動，雲端授權需求持續攀升，關鍵大客戶年度續約也穩健成長，帶動營收創高，也顯示雲端與AI已成為企業數位轉型的核心驅動力。

請繼續往下閱讀...

精誠也說，將持續深化五大服務發展，除了代理事業持續聚焦高附加價值產品線外，軟體開發、系統建置與駐點派遣服務需求同步成長，加上帳單作業量穩定提升，以及資安與政府專案預算釋出的挹注，亦帶動整體營運動能的提升。

展望第四季，精誠將以推動企業EAP（Enterprise AI Platform）為核心策略，協助企業打造可持續發展的AI營運架構，同時聚焦雲端、資安、ESG等關鍵議題，協助企業在強化營運韌性的同時，加速實踐數位轉型的目標。

未來，精誠也將積極深化海外布局，整合集團全球IT服務量能，將更多新型態服務推廣至在地市場，持續拓展國際影響力。

