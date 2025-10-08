昇陽半導體宣布斥資18.5億元擴建台中新廠

昇陽半導體執行長蔡幸川（左）與聖暉工程特助梁鈞幃（右）。（昇陽半導體提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕再生晶圓廠昇陽半導體（8028）於今（8日）日宣布，中港廠FAB3B興建計畫全面展開，預計斥資新台幣約18.5億擴建智慧新廠（FAB3B），2028年正式投產，新廠規劃為地上四層、地下一層，產能將超過中港廠FAB3A的60萬片/月規模；昇陽半導體指出，此一擴產布局，不僅強化公司在全球再生晶圓市場的領先地位，更將深化與主要國際客戶的合作廣度與深度，推動公司在先進製程供應鏈的長期發展。

昇陽半導體今在中港廠舉辦『智慧新廠，永續第一』發布會，邀請主管機關一同見證公司與承攬商聖暉集團簽署「安全夥伴宣言」，攜手打造友善安心的工程環境，並實踐「恪守工安、全員平安」的堅定承諾。

昇陽半導體執行長蔡幸川表示，昇陽半導體截至第三季，營收年增31.53%，市值已突破新台幣300億元，反映出市場對公司營運成果與長期發展的肯定。在穩健成長的同時，公司秉持將安全與品質放在第一位的原則，以領先技術與創新能力，保持全球再生晶圓產能第一的領先位置。

為鞏固在先進製程供應鏈的領先地位，昇陽半導體將把現有中港廠FAB3A產能，自2025年的30萬片/月提升至2026年的60萬片/月，並同步斥資新台幣約18.5億擴建智慧新廠（FAB3B），預計2028年投產。屆時整體產能將再翻倍，形成完整的再生晶圓Mega Fab格局，具備更大規模與彈性的供應能力，快速回應全球主要客戶需求。

昇陽半導體表示，以技術創新為核心驅動力，並導入結合AI、高速搬送與智慧倉儲的新一代製造架構，打造全自動化的關燈工廠。透過智慧調度與高速搬送網路，大幅縮短製程週期，提升效率與彈性，並結合既有自動化基礎，並在既有自動化基礎上持續升級，進一步強化公司於智慧製造領域的競爭優勢。

此外，昇陽半導體持續推行SQS（三重守護）管理體系，包括Safety營造安全健康環境；Quality確保穩定品質；Security強化資安與合規。透過 SQS，全面提升營運韌性，落實永續承諾，邁向零災害、零缺陷、零風險的終極目標。

