9月CPI年增1.25％、4年半新低 10月漲電價影響不大

主計總處今日公布9月消費者物價指數（CPI）年增1.25%，創下2021年4月以來4年半新低，連續5個月低於2%。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕主計總處今日公布9月消費者物價指數（CPI）年增1.25%，創下2021年4月以來4年半新低，連續5個月低於2%。剔除蔬果及能源後，核心CPI年增率漲1.46%，為7個新低。儘管10月有台電漲電價，隨天後恢復穩定，相互抵銷，估與9月CPI差不多，整體而言，台灣物價持續平穩。

主計總處表示，10月起民生用電平均調幅3.12%，小商家最多每個月增加70元電費，評估對全年CPI影響有0.05個百分點，若以今年剩下3個月計算，約0.01個百分點，明年影響0.04個百分點。

請繼續往下閱讀...

官員表示，9月CPI較8月下跌0.23%，有三大原因，包括蔬菜復耕順利，蔬菜漲幅縮小；9月開始實施汽機車貨物稅減徵、業者降價促銷使價格下跌以及中秋節落在去年9月，基期因素使然。

但9月17項民生物資CPI年增率2.47%，仍較8月擴大，且創19個月最大漲幅。主計總處表示，主要是豬肉及雞蛋價格上漲。

其中，9月豬肉漲幅高達8.74%，為近19個月最大，主因中元節祭祀需求帶動行看，根據農業部批發資料，9月上旬每公斤毛豬批發價一度漲破每公斤100元，下旬已回跌至98.5元。

雞蛋價格年漲5.94%，創下23個月新高，則是因為7、8月颱風蔬菜價格飆漲，雞蛋因替代效果推升需求，使價格上揚，隨蔬菜價格陸續回穩，雞蛋價格也從每台斤36.5元回落至28.5元，惟仍高於去年同期水準。

至於各界關切國際原物料價格則持續走低，農工原物料漲跌互見，官員表示，以美元計價的進口物價已連續35個月下跌，新台幣升值更進一步擴大跌幅。國內內銷品價格則連續6個月走跌，顯示生產成本趨穩，有助緩和未來商品類價格上漲壓力。

官員表示，服務類價格如外食與房租雖仍年增逾2%，但漲勢未再擴大，核心CPI自去年4月以來穩定維持在2%以下，反映整體物價環境平穩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法