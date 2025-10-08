屏縣與台積電慈善基金會連3年合作 現場徵才活動反應熱烈

「職業引路專區」讓學子更貼近產業脈動。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為拓展在地就業機會，協助青年與求職者媒合工作，屏東縣政府今（8）日於縣立體育館舉辦「屏步職場 徵大薪」現場徵才活動，這是連續第3年與台積電慈善基金會合作，共邀請60家廠商釋出超過900個多元職缺，吸引想提前了解職場的高中職學生，以及應屆畢業生、準備求職或轉職的民眾參加。

屏東縣長周春米鼓勵高中職學生積極把握與企業直接面對面的機會。（屏東縣政府提供）

徵才活動由屏東縣長周春米主持開幕，台積電慈善基金會執行長彭冠宇等人與會。在徵才攤位區，可見縣內各高中職學生穿梭於不同企業攤位間，專注聆聽廠商代表的介紹，並踴躍提問工作內容與發展機會，展現出對未來職涯的企圖心；有學生說，第一次親眼看到台積電與科技業的職缺介紹，覺得職場不再遙遠，「原來家鄉也有這麼多高科技工作機會，以後想往工程技術方向努力。」

請繼續往下閱讀...

周春米表示，5月行政院宣示推動「半導體供應鏈進駐屏東科學園區」，讓屏東成為大南方半導體「S廊帶」的關鍵節點，台積電是全球晶片產業領導者，龐大的供應鏈體系不僅象徵台灣科技實力，更將成為屏東產業翻轉的新契機，歡迎企業投資、人才進駐。

周春米指出，培育青年人才縣府責無旁貸，很高興能連續3年與台積電慈善基金會合作，讓更多屏東青年能在家鄉就業，兼顧夢想與生活。

屏縣府勞動暨青年發展處處長李雨蓁指出，現場也設就業服務專區，提供身心障礙者、中高齡者、新住民、二度就業婦女、經濟弱勢者等族群一對一媒合與諮詢，展現屏東縣多元族群、全齡照顧的就業服務理念。

現場也吸引屏縣高中職學生職涯試探。（記者羅欣貞攝）

為讓學子貼近產業脈動，還設「職業引路專區」、「屏東未來產業體驗探索互動區」，由台積電慈善基金會與104人力銀行共同規劃，透過何倫碼測驗、職涯諮詢與互動體驗，引導學生認識自身性向與興趣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法