任由街口金科帳戶被搬空？台新銀澄清絕無違法或延誤情事

〔記者王孟倫／台北報導〕針對泰山食品投資街口支付股權交易案，泰山指控，街口金融科技公司（街口金科）負責人胡亦嘉涉嫌侵占「購買老股」的14億元，更點名台新銀行任由街口金科操作帳戶。對此，台新銀行今天強調，「絕無不依法行事或延誤情事」。

國內電子支付市場，再起波瀾。國內台灣第二大電子支付平台「街口支付」，前年將四成股權以36億元賣給泰山，但是，卻演變成股權交易紛爭。

台新銀行今天發佈聲明，強調對客戶所涉司法爭議，均尊重法院裁判，對於客戶帳戶之管理亦是遵循法令規定辦理，絕無不依法行事或延誤情事。此外，街口電子支付也表示，在泰山公司與母公司街口金科之間的民事訴訟，屬於母公司層級事務，與獨立運作的子公司街口電子支付無涉。

胡亦嘉過去有小霸王之稱，過去曾屢次槓上金管會，因此，屢屢成為新聞焦點人物；只要遇上相關案件，外界會高度關注事件發展。

