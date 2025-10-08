汎銓9月與第3季營收 齊攻新高

半導體檢測分析廠汎銓（6830）公布9月營收達1.94億元，年增16.24％，創歷年單月新高記錄。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測分析廠汎銓（6830）公布9月營收達1.94億元，年增16.24％，創歷年單月新高記錄；第三季營收5.77億元，季增5.89％、年增11.27％，刷新歷年單季新高；今年前三季營收累計為15.86億元，年增8.46％，創歷年同期新高佳績。

汎銓表示，公司營收已連續5個月呈現逐月成長，近3個月更連續改寫歷年單月新高，主要受惠汎銓積極完善海外據點版圖布局綜效已逐步展現，隨著全球半導體產業區域化趨勢發展明確，並積極推進埃米世代、先進封裝相關技術研發，汎銓憑藉在材料分析（MA）、矽光子/AI檢測分析等掌握關鍵專利技術及機密分析技術工法，透過完善佈建台灣、中國、日本及美國等地營運據點，滿足半導體相關客戶「就近、就地、在岸」的材料分析檢測服務，拓寬汎銓於全球市場服務廣度及開發新客戶委案合作，帶動9月、第三季及累計前三季合併營收齊繳出歷年新高的成績。

請繼續往下閱讀...

汎銓續聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國AI客戶專區」及「海外據點拓展」四大關鍵動能，尤其看好美國矽谷、日本川崎、中國南京與深圳等海外營運據點貢獻，有望隨著客戶加大委案需求而保持成長態勢，再加上汎銓旗下SAC-TEM中心已進入客戶稽核認可階段，預計於年底前正式投入營運，奠定汎銓於埃米（Å）世代先進製程研發的材料分析（MA）技術的競爭力，致力成為半導體相關客戶先進製程技術研發重要檢測分析夥伴，為未來營運注入有利成長條件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法