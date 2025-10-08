2025創博會10月登場 集結19國450家廠商展出台灣能量

2025年「台灣創新技術博覽會（創博會）」將於10月16日於世貿一館登場。 （貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕2025年「台灣創新技術博覽會（創博會）」將於10月16日至18日於台北世貿一館登場。今年由經濟部、國科會、農業部、國防部、教育部、勞動部、衛福部、環境部、數位部、國發會及中研院等11個部會共同主辦，外貿協會與工研院執行，吸引來自日本、美國、英國等19國、近450家廠商參展，展出超過1100件專利技術，展現台灣在國際科技浪潮下的研發成果與產業實力。

生成式人工智慧（AI）正加速翻轉全球產業。根據國際數據資訊公司（IDC）預測，2025年全球AI支出將達2270億美元，2030年更將突破19.9兆美元，全球將正式邁入AI經濟新時代。台灣身為半導體重鎮，為AI發展奠定關鍵硬體基礎，賴清德總統也提出「半導體、人工智慧、軍工、安控、次世代通訊」五大信賴產業，凸顯台灣在全球科技供應鏈的關鍵角色。

本屆創博會呼應此趨勢，以「AI跨域創新，智慧驅動未來」為主軸，規劃「發明競賽區」、「台灣專利超級站」、「創新經濟館」、「未來科技館」與「智慧永續館」五大展區，打造跨域整合平台，促進專利交流與國際合作，推動研發成果加速落地產業化。

其中，由經濟部智慧財產局主導的「台灣專利超級站」是亮點之一，集結40件榮獲113年國家發明創作獎的專利技術，涵蓋5G通訊、智慧醫療AI、銀髮輔具、農業感測與智慧生活等領域。多數專利已完成國際布局並具商轉實績，顯示我國創新成果正從實驗室走向市場，吸引國際投資與合作機會，展現「研發在地、連結全球」的實力。

「未來科技館」規劃智慧機器人、量子科技、運動科技與AI產學合作四大互動展區，展示近200項尖端技術，涵蓋生醫、先進材料、綠能與半導體等七大前瞻領域，讓參觀者一窺台灣未來十年的科技藍圖。而「智慧永續館」則以「智慧韌性．永續安心」為主題，聚焦「智慧創新」、「韌性賦能」及「循環永續」三大方向，展出逾百項關鍵技術。

主辦單位也設計五大主題導覽路線，涵蓋AI、次世代通訊、精準健康與永續發展等重點主題，協助參觀者快速掌握亮點。論壇活動同樣精彩，「半導體科研青年論壇」以「Silicon Brain | 半導體 x AI」為題，邀請瑞昱半導體與「SEMI 20 Under 40」新銳獎得主分享前瞻觀點；另有「智慧機器人論壇」及「次世代通訊應用暨資安協作國際論壇」等多場研討會，促進跨領域交流與合作。

