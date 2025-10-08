國發會推動地方創生選品上架家樂福通路

國發會推動「地方選品創生台灣」計畫，選出50項優質商品上架Mia C'bon超市及家樂福。（國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會近年持續推動「地方創生」，整合多方資源、扶植在地團隊，促進青年返鄉與人口回流。為進一步拓展市場通路，今年特別執行「地方選品創生台灣」計畫，先以課程方式針對團隊需求輔導培力，再以徵件審查方式，從近300件商品中選出兼具特色與市場潛力的50項優質商品，並成功媒合上架Mia C'bon超市及家樂福。

這波上架商品包括嘉義梅山的林韻茶園團隊與阿里山林鐵合作推出的聯名茶包、花蓮富里與臺東長濱的優質稻米，到雲林與庇護農場合作的「乒乓香草醋」。

國發會表示，這些商品將正式進駐Mia C’bon超市台北101店、家樂福重慶概念店與內湖家樂福概念店三家實體店面，讓消費者能輕鬆購得台灣各地優值創生產品。

國發會說明，此次上架產品不僅著重商品的創新力與市場性，更輔導促其符合相關檢驗規範及國際商品條碼，確保在品質、包裝與安全性上能與國際市場接軌，象徵創生產品已具備接受市場實際檢驗的實力。

國發會表示，此次透過徵選與通路媒合，協助團隊提升品牌形象與產品價值，更讓消費者在購物過程中實際參與支持地方產業，進一步推動地方創生的永續發展。

Mia C’bon超市及家樂福方面也指出，與地方團隊攜手合作，不僅能讓更多民眾認識台灣的多元文化力，也為在地品牌拓展更大市場商機。

