全球十大 「最佳美食機場」東南亞兩個搶進前三名

Condé Nast Traveller根據讀者調查，評選出全球十大 「最佳美食機場」。圖為新加坡樟宜機場美食區。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕機場餐飲或許是假期中最容易被忽略的環節之一，但它決定旅客如何度過旅程的最初和最後時刻。Condé Nast Traveller根據讀者調查，評選出全球十大 「最佳美食機場」。

在候機時，美味的食物比以往任何時候都更加重要，尤其是在惱人的班機延誤開始逼近時候，吃一份美味的小吃，甚至一頓三道菜的正餐，都是一種終極的慰藉。

獲獎最佳美食機場從24小時營業的點心到阿爾卑斯風格的酒吧，應有盡有，它們的美食品質都與目的地本身的美食品質不相上下，甚至更勝一籌。

根據2025年讀者選擇獎（Reader's Choice Awards），以下是全球「最佳美食機場」。分數是代表總體平均滿意度的百分比。其中排名第3和第6的機場同等比分。

1. 土耳其伊斯坦堡 （IST）。得分 93.71

2. 新加坡樟宜機場（SIN）。得分 93.41

=3. 義大利羅馬菲烏米奇諾 （FCO）。得分 93.33

=3. 印尼雅加達 （CGK）。得分 93.33

5. 芬蘭赫爾辛基 （HEL）。得分 90.91

=6. 卡達杜哈 （DOH）。得分 88.57

=6. 挪威奧斯陸 （OSL）。得分 88.57

8. 厄瓜多基多（UIO）。分數88.33

9. 瑞士蘇黎世 （ZRH）。得分 86.67

10. 中國香港（HKG）。得分 85.71

