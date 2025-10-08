歐盟鋼鐵關稅翻倍至50％重擊亞洲 中鋼應戰尋求豁免

歐盟鋼鐵關稅翻倍至50％，中鋼將尋求豁免規格。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕歐盟執委會7日已正式提案，縮減免關稅鋼鐵的進口配額近一半，並對超額進口徵收50%關稅，以保護歐盟陷入困境的鋼鐵業免受中國廉價進口鋼鐵競爭的影響。中鋼（2002）表示，銷歐比重不高，但會尋求豁免產品規格。

我國鋼鐵龍頭中鋼指出，歐盟為中鋼冷軋鋼品的主要出口市場之一，2021年至2024年中鋼外銷歐盟冷軋鋼品占整體外銷比例約4%到9%；至於今年1月到7月的占比約5%，中鋼表示，銷歐比重不高，但仍會尋求是否有豁免的產品規格。

此外，中鋼將同步積極拓展其他地區，包括南亞、中東、非洲等外銷機會，持續強化精緻鋼品的推廣與開發，以提升整體產品的附加價值。

市場認為，歐盟新的鋼鐵關稅措施，對中國、韓國、台灣、日本、越南等亞洲國家是首當其衝，台灣部份將是中鋼、燁聯（9957）等對歐供應熱軋、冷軋鋼捲業者，恐須面臨更高關稅成本或重新評估出貨量。

歐盟執委會於7日宣布，將向所有進口鋼鐵產品的關稅由原本的25％翻倍提高至50％，並將免關稅配額削減47%，原先每年約3460萬公噸的免關稅進口配額，將縮減至1830萬公噸，且即便與歐盟簽署自由貿易協定（FTA）的國家，也無法享有關稅優惠，如韓國、日本、英國、墨西哥等國家，不再享有配額或關稅優惠，仍待歐盟理事會及議會審查通過，預計2026年執行。

歐盟雖強調，不是在搞川普式的政治，但其戰略卻與川普如出一轍；更被外界認為是逼迫川普政府重返談判桌，保護歐洲本土產業。

