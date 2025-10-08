智慧機器人應用SIG成立 華碩胡書賓：台灣走向世界下一個明星產業

台灣智慧城市產業聯盟會長暨華碩共同執行長胡書賓。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣加速發展機器人產業，今日正式成立「智慧機器人應用SIG」，台灣智慧城市產業聯盟會長暨華碩（2357）共同執行長胡書賓今日表示，隨著大語言模型（LLM）蓬勃發展，AI語音辨識及推理能力大幅提升，賦予機器人更多應用的可能性，應用場域是推動智慧機器人重要一環，其中智慧城市就是很適合的應用場域，期待智慧機器人成為推動智慧城市重要驅動力，使智慧機器人成為台灣走向世界下一個明星產業。

胡書賓分享，華碩早在2015年跨入機器人領域，推出Zenbo，鎖定服務、陪伴市場，但因當時AI語音辨識不成熟，缺乏足夠實驗場域，最終推廣成效不佳，但隨著LLM蓬勃發展，AI語音辨識及推理能力大幅提升，對物理世界的認知與反應等進展，賦予機器人更多應用可能性，可以預見未來將有各種不同型態的智慧機器人，像是醫院、養老院的陪伴型機器人，商場、博物館的導覽機器人，物流業各種自動化搬運或檢測機器人，災害場所的救助機器人，這些機器人將走入人類生活、工作各種應用場域，發展機器人產業，除了AI技術以外，場域的實證應用經驗也很重要，智慧城市就是非常適合的應用場域。

胡書賓強調，推動並發展智慧機器人產業發展，不僅靠單一企業或是公部門能夠成就，必須透過產官學研共同努力，台灣智慧城市產業聯盟將會以SIG為核心平台，集結產官學研能量，推動跨領域合作，打造完整的產業共創平台，鏈結政策、技術與市場，展現MIT在智慧機器人領域的國際實力。

