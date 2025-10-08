高雄國賓危老重建案 環境部與法院駁回鄰房訴願及停止執行聲請

高雄國賓危老重建案，自救會不斷陳情。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄國賓危老重建案，引發自救會不斷陳情，環境部與法院則陸續駁回鄰房訴願及停止執行聲請；對此，大陸建設今（8日）表示，將持續依法辦理後續作業，國賓不當容積自救會則強調將提抗告。

高雄國賓鄰近的京城凱悅社區及夢萊茵社區住戶等10餘人，於5月13日對開發案環評處分所提訴願，環境部10月3日已依法駁回其訴願及停止執行申請；同時，高雄高等行政法院9月23日也駁回同一團體提出的停止執行聲請，確認本案環評程序資料完整、程序透明，整體過程合法。

大陸建設今天強調，本案爭議起因，主要源於與東側京城凱悅社區及北側夢萊茵社區等兩棟大樓住戶間的景觀衝突，部分住戶因而質疑本案不符危老條例，或主張基地位於液化潛勢區，藉此意圖阻擾或拖延開發進度。

根據高雄高等行政法院裁定指出，難以認定本案有違法情事，不符合行政訴訟法得停止執行之要件。對於淹水潛勢評估部分，環說書第六章載明：「本計畫位於高雄市前金區，非位於重現期100年之淹水潛勢區」；另針對地質與液化評估方面，環說書第七章指出：「本案開挖深度27.25公尺，已大於規範要求之20公尺；基地底下23.7公尺至37.3公尺為黏土層，不符合液化條件。即使已挖除液化土層，仍採用基樁與連續壁等工法，以防止液化影響結構安全。」

法院另引用會議紀錄說明，依地質鑽探報告，液化層位於地下約20公尺，本案開挖深度27.25公尺已將具液化風險土層去除液化潛能，連續壁深度約50公尺已穿越液化層，確保結構體不受影響。

大陸建設今天強調，將持續與政府單位、居民及社會大眾保持溝通，確保危老改建工程在兼顧居住安全與生活品質的前提下，順利推動。

對此，國賓不當容積自救會表示將提抗告，並在抗告程序中說明補正事由，或抗告成功後再依原程序補件。

此外，由於自救會仍持續向市府與業者陳情抗議，大陸建設日前也讓步，宣布本案設計將會針對開放空間環境友善部分進行加，將原設計兩棟大樓高度從58樓及52樓，分別調降至55樓及48樓；地下室部分也從7層調整為6層；建蔽率從原本的42.37%，調整為41.78%。

