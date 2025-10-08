輝達落腳北士科卡關 賴清德：中央能幫的一定全力幫忙

兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕輝達規劃在北投士林科技園區（簡稱北士科）T17、T18基地設立海外總部，但取得用地卡關。對此，兼任民進黨主席的總統賴清德今（8日）強調，中央能幫忙的部分一定全力幫忙，也請行政院就北市府送上來的相關核備案，加速來提供。

民進黨今天下午召開中常會，輝達案成為討論焦點。據轉述，兼任中常委的立委王世堅率先指出，這段時間的進展，證明台北市長蔣萬安沒有能力處理這個問題，完全被這些財團吃得死死，中央是否出手幫忙？

對此，賴清德便請選區位於北士科的立委吳思瑤說明現況。吳表示，這段時間比較遺憾，近期有媒體針對此案有些惡意解讀，但這很多問題其實是北市府的權責。

吳思瑤拿出相關公文說明，北市府曾具體請示內政部，盼在法律解釋上獲得協助；內政部7月16日便已回函，指出若北市府考量本案有專案設定地上權予特定對象使用必要，可依循「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」這套現有辦法，訂定相關規定後辦理。

吳思瑤解釋，內政部的這份公文，等同為北市府提供法律解釋上的清楚指引，台北市副市長李四川日前也肯定內政部的幫忙；北市府目前已依循內政部指引，將相關規定的修正案送至內政部進行核定。

據與會人士轉述，賴清德強調，中央當然能幫忙的部分一定全力幫忙，也請行政院就台北市政府送上來相關制定的核備案，加速來提供給北市府。

與會的行政院副秘書長阮昭雄補充說，行政院副院長鄭麗君於今天內部會議也談到，針對北市府送上來輝達個案情勢的公文，都是第一時間該准就准、該核就核。

民進黨立委王定宇則提醒，中央政府能夠站得住腳的，依法權限可以做到哪裡就多做一點，但是不要侵犯了地方的權限。

