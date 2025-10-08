外資喊買甲骨文 ! 力挺AI晶片出租「成長初期陣痛」

外資喊買甲骨文，多位分析師認為，隨著AI租賃業務進入規模化階段，甲骨文的「低毛利恐慌」將逐步消散，取而代之的將是成長加速與獲利修復。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，甲骨文（Oracle）透過租賃搭載輝達晶片的伺服器的毛利率僅有14％，遠低於甲骨文約70％的整體毛利率。消息一出，週二（7日）股價一度重挫7％。但多家華爾街分析師卻認為，這只是甲骨文雲端業務初期的「規模化陣痛」，隨著客戶擴張與成本攤平，毛利將會逐步回升，此次下跌反而是逢低布局的機會。

對此，瑞穗證券分析師帕尼格拉希（Siti Panigrahi）認為，這一數據並未動搖長期投資前景，反而「證實毛利改善的空間」。他重申對甲骨文的「優於大盤（Outperform）」評等與 350美元目標價，並認為本次股價下殺創造了「買進機會」。

他也強調，隨著規模擴大、運算效率提升，甲骨文AI伺服器業務毛利率有望回升至25%。目前甲骨文本益比為63.64倍，反映投資人對公司的成長期望甚高。

對甲骨文持樂觀態度，還有所羅門Guggenheim分析師迪富奇（John DiFucci）。他認為，雲端協議初期的獲利貢獻本就偏低，甲骨文不太可能接受長期低毛利的結構性安排。且，甲骨文憑藉高效能與低成本優勢，已成為AI訓練領域的「性價比標竿」。

迪富奇強調，甲骨文的雲端運算業務低毛利只是成長初期現象，「並非在做功德，而是在以更聰明的方式賺錢」。

多位分析師認為，隨著AI租賃業務進入規模化階段，甲骨文的「低毛利恐慌」將逐步消散，取而代之的將是成長加速與獲利修復。市場預期，甲骨文將於16日舉行「AI World／財務法說會」，將會釐清外界對AI業務獲利結構的疑慮。

