北市推薦輝達多筆土地 李四川對T12私地整合「有把握」

〔記者何玉華／台北報導〕輝達台灣總部落腳北士科T17、T18基地，與取得T17、T18地上權的新光人壽的合作備忘錄（MOU）已經在上個月30日到期，雙方仍無共識，被外界視為卡關；台北市副市長李四川今（8）受訪則表示，MOU結束，讓輝達可以重新評估其他土地，北市府已在7日就T12、松山機場南側等台北市的一些相關土地跟輝達交換意見，輝達也願意拿回去研討。

李四川表示，市政府與輝達本來就有固定的會議，7日是輝達與新壽MOU失效後的頭一次會議；很多人說MOU結束是卡關，但他認為是好的開始，可以讓輝達重新評估除了T17、18以外所有的地。市府昨天就T12、松山機場南側等相關土地跟輝達交換意見，輝達也願意拿回去做一個研討。

李四川說，之前市府就有推薦T12給輝達參考，但輝達之前因為有MOU綁住，沒有考慮，而是以T17、18為主，現在T17、18若談不下去，輝達會就T12研究；至於T12的整合，李四川說「有把握」，雖然有一些私地主，但只有一塊地繼承的地主比較多，其他主要的還是2、3個，「看起來應該是樂觀的」。

李四川說明，當初輝達對T12的態度，在意的是由他們整合比較困難，市府已經答應如果是T12的部分會協助整合，依相關的法令來辦理。只要輝達有了答案，就可以開會來辦理，同時只要符合「台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」，就可以直接設定T12的地上權給輝達使用。

對於民眾黨認為台北市政府被柯案嚇到，才擔心地上權移轉會有圖利之嫌而不敢做，李四川表示，台北市政府所有的公務人員都是依法辦理，T17、T18已經發包給新光人壽，就必須要依照契約還有相關法令來辦理，跟其他的部分應該沒有關係。

