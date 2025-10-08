廣達9月營收登同期新高 第3季業績寫同期新猷

廣達提到，AI會是未來數年的產業發展主軸，主要是未來的科技皆需仰賴算力。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）受惠於北美雲端供應商（CSP）對於AI基礎建設的需求持續強勁，帶動輝達（NVIDIA）先進伺服器GB200出貨暢旺，加上GB300逐步放量，帶動9月營收創下歷年同期新高，第三季營收同步寫下同期新猷，今年前9個月營收也成為歷年同期最佳表現。

廣達9月營收1841.09億元，月增20.5%、年增18.7%；第三季營收4952.58億元，季減1.76%、年增16.65%；今年前9個月營收1兆4850.52億元、年增49.49%。

廣達9月筆電出貨460萬台，月增12.19%、年減6.12%，第三季出貨1270萬台，季增4.95%、年增0.79%。管理層指出，筆電出貨情況符合預期，後續第四季通常為產業淡季，且疫情之後的筆電季節性出貨起伏已經改變，上下半年較無明顯高峰，全年仍預估為個位數增長。

關於伺服器業務，廣達看好此類別產品在整體營收佔比持續站穩6成以上，其中的AI機種比重更達50%，目前仍然樂觀看待第四季AI 伺服器出貨量能較第三季提升，集團將持續配合客戶拉貨步調交付訂單。

關於美國新廠進度，廣達除了既有的田納西、加州廠持續擴充產能，墨西哥新產線更可望在今年底進入試產，明年第一季進入量產，主要業務包括新一代先進AI伺服器的測試與驗證工作。

廣達提到，AI會是未來數年的產業發展主軸，主要是未來的科技皆需仰賴算力，包括從生成式AI到量子電腦等，因此下游對於基礎建設、電力需求只會更大，公司在相關領域皆有布局，不過由於AI伺服器產品的營收達到兆元級規模，新產品較難相比，但仍會持續投資新技術與產品。

