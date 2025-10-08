快上車！金價狂飆4039美元新天價 下1個目標價曝光

快上車！金價狂飆4039美元新天價，下1個目標價直接挑戰5000美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕受投資者在不斷加劇的經濟，和地緣政治不確定性中尋求​​避險，以及對聯準會進一步降息的預期，加上美國政府停擺助攻，金價一路狂漲，週三正式突破每盎司4000美元，在投資人瘋狂搶購下，亞洲交易盤觸及4039.06美元新天價，大漲逾54美元，專家表示，在市場對金價上漲信心非常強下，下1個目標價已直接瞄準5000美元整數關卡。

黃金傳統上被視為在動蕩時期的價值儲存手段，週三黃金現貨以每盎司3984.56美元開出，在買盤湧入，金價一路走高，正式突破4000美元大關，隨著重要關卡突破後，買盤持續大舉買進，金價一路狂飆，來到4039.06美元，大漲逾54美元，今年迄今漲逾50%。

外媒報導，在美國政府停擺後，投資者尋求保護，以免受到潛在的市場沖擊，聯準會會貨幣寬松週期的開始對黃金也是一個利好，因為黃金沒有利息，作為回應，投資人紛紛湧入ETF， 9月黃金ETF單月流入量達到3年多來的最高水準。

獨立金屬交易員Tai Wong表示，目前市場對這筆交易（黃金上漲）的信心非常強，聯準會可能會繼續降息，因此市場下1個目標價已直接瞄準5000美元整數關卡。

Wong補充，途中可能會有一些波折，比如中東或烏克蘭達成持久停火，但推動金價上漲的根本因素，龐大且不斷增長的債務、儲備多元化以及疲軟的美元，在中期內不太可能發生變化。

此外，「錯過恐懼」（FOMO）情緒也在推動金價上漲，瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，我們現在看到的是，盡管金價已經處於高位，投資者仍在持續買入黃金，這進一步放大了價格的漲勢。」

另麥格理集團全球外彙和利率策略師Thierry Wizman說，金價上漲是對美國可能失敗的集體「對沖」美國人工智慧驅動的科技熱潮。 「這種樂觀『願景』的破滅，可能會引發針對全球主權債務過剩的通脹解決方案，而不是基於生産率的解決方案。」

