Q3全台房價跌勢擴大 季跌幅2.8％

Q3政大永慶即時房價指數顯示，全台和七大都會區房價指數全面下跌。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕全台房價跌幅擴大，根據房仲業者最新發布，第三季全台房價指數季跌幅達2.8%，六都加新竹縣市則是越往南跌幅越深，其中高雄市季跌幅達4.4%，為七大都會區跌幅最深。

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，從去年下半年起，受到銀行房貸緊縮與央行第七波信用管制等措施夾擊，房市明顯降溫，而且此波房市買氣急凍一路延續到今年上半年。

請繼續往下閱讀...

越往南房價跌勢越明顯 高雄季跌4.4%

而第三季則受到美國對等關稅衝擊，再加上各項房市資金管制措施並未全面放寬，導致買氣持續量縮，進而帶動部分屋主讓利求售，因此第三季七都房價指數全面出現跌幅擴大趨勢。

七大都會區中又以高雄市季跌幅最深、達4.4%，台中、台南等二都季跌幅均3%起跳，反觀台北市季跌幅約2.1%、新北市季跌幅約1.6%，跌勢明顯比中南部都會區要緩。

郭翰說明，近幾年高雄房市受惠台積電設廠投資利多，地價衝高、房價也跟著飆高，但房貸資金遭到管控後，房價立即出現緩步修正，直到今年房價仍持續下修，且跌勢加大，高雄第二季季跌幅約0.9%，第三季則拉大至4.4%，整體房價呈現走跌趨勢。

至於，季跌幅第二大的台南市，郭翰表示，近幾年台南同樣受惠於科技題材帶動，房價急速飆漲，但當地薪資漲幅遠不及房價飆升速度，導致房市支撐力不足，進而房價開始鬆動。尤其台南市第二季季跌幅2.7%，第三季則擴大至3.6%從，房價持續下跌。

整體而言，若國內經濟沒有大幅變動，隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，以及自住需求穩定進場，預期第四季房市有望維持穩健格局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法