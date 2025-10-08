南寶9月營收19.80億元，半導體用膠成新動能。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕南寶樹脂（4766）今日公佈2025年9月營收19.80億元、年增0.2%，第三季營收59.10億元、年減少2.9%，主要由於去年基期較高，加上台幣升值影響，累計今年1月至9月營收172.70億元、年增加2.4%，創下同期新高；南寶指出，今年營收再創新高目標不變，同時也將密切觀察美國對等關稅等相關影響。

南寶表示，以創新驅動的「NextGen」成長策略逐漸貢獻營收，同時積極開發半導體用膠和其他電子領域等，可望成為新的成長動能，且併購允德實業也於今年併入營收。儘管美國對等關稅等外部因素帶來不確定性，南寶仍持續開發新產品與應用，目標今年營收再創新高不變，同時也將密切觀察美國對等關稅等相關影響。

在鞋材接著劑業務方面，南寶指出，儘管美國對等關稅帶來不確定性，目前出貨仍維持正常，也正密切觀察訂單動態及後續發展，面對外部影響，南寶以優化產品結構與強化市場地位應變，將持續透過與品牌共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利，已打入目標的非台資鞋廠，營收可望持續放大。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，南寶分析，半導體與光學用膠可望維持高成長、木工與紡織用膠的終端市場在美國的比例相對較高，持續觀察，然各類用膠終端應用比重皆不大，相當分散，今年目標持續成長，看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能，將提升資源投入。

