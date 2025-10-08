國際資金對台灣科技股信心回溫 第4季台股有望創新高

今年第四季台股有望創新高，而00901將持續受惠於機器人與AI應用擴張，帶動供應鏈需求全面復甦。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕近期台股在AI與半導體族群帶動下強勢反彈，00901永豐智能車供應鏈ETF 也同步受惠；其持股中的台積電與鴻海表現亮眼，吸引外資持續買入，顯示國際資金對台灣科技股信心回溫。尤其，市場普遍預期，今年第四季台股有望再創新高，而00901將持續受惠於機器人與 AI 應用擴張，帶動供應鏈需求全面復甦。

根據摩根士丹利最新報告，人形機器人市場正邁入「iPhone時刻」，預估到2050年全球產值將突破5兆美元，保有量更將激增至10.2億台。從家庭助手到工業生產，機器人將全面滲透人類生活，成為繼智慧手機之後的下一個顛覆性科技。

請繼續往下閱讀...

永豐投信表示，面對這趨勢，投資人可關注，掌握雙軌產業成長的投資工具；00901該檔ETF橫跨晶片、感測、通訊、製造領域，涵蓋台積電、聯發科、鴻海、台達電、廣達等台灣科技龍頭。由於人形機器人與智能車產業的供應鏈高度重疊，投資00901就相當於卡位兩大爆發力最強的未來科技。

其中，鴻海與東元電機合作切入馬達驅動技術，更加強了台灣在全球供應鏈的領導地位。值得留意，未來不論 Optimus還是其他人形機器人品牌走進千家萬戶，都需將仰賴台灣核心零組件，從晶片運算到馬達關節，全面參與產業升級。

回顧歷史經驗，當年iPhone改變世界，台灣供應鏈股價隨之翻倍。現今，人形機器人即將迎來屬於自己的iPhone 時刻，00901正站在風口浪尖，為投資人開啟下一波科技紅利。

