中國威脅台灣生命線 華爾街日報點出這項「致命弱點」

〔財經頻道／綜合報導〕台灣97%的能源透過海運進口，這使其容易受到中國的封鎖。美國華爾街日報報導，中國在台灣週邊舉行的軍事演習，促使台北和華府採取緊急行動，以解決台灣的關鍵弱點：能源供應幾乎完全依賴進口燃料。經過評估，台灣若在被封鎖期間11天內液化天然氣就耗盡，凸顯這可能是台灣的「致命弱點」。

中國最近的軍事演習表明，北京將透過封鎖台灣維持生命的航道來包圍和扼殺台灣。台灣抵禦封鎖的挑戰首先是能源，特別是用於產生台灣近一半電力的液化天然氣。

台灣97%能源依賴海運進口 液化天然氣成關鍵

台灣約97%的能源依賴海運進口。如果完全遭封鎖，其液化天然氣庫存將在幾天內耗盡，嚴重影響台灣的發電量。

台灣政府正在增加能源儲存，並重新考慮島上的能源結構。就在幾個月前，台灣關閉最後一座反應爐，現在又重新考慮核電。但台灣實現能源自給自足的努力還有很長的路要走，台灣現在更關注的是美國的評估，即中國領導人習近平希望在2027年前做好武力奪取台灣的準備。

兩名美國參議員於9月提出一項法案，支持台灣確保美國液化天然氣的可靠供應，包括為托運人提供美國保險，以確保台灣在受到威脅時能夠繼續供應。

內布拉斯加州共和黨參議員皮特·里基茨表示，在參與了一場軍事演習後，他與特拉華州民主黨參議員克里斯·庫恩斯共同發起這項立法。演習顯示，台灣在封鎖期間11天內液化天然氣就耗盡了。里基茨表示：這確實凸顯這可能是台灣的「致命弱點」。

根據華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS ）所進行的一系列軍事演習的結果，雖然台灣可以暫時抵抗中國的封鎖並短暫維持電力輸出，但台灣需要美國的干預才能在更長時間內恢復電力供應。

CSIS的模擬演習得出結論，在封鎖的情況下，台灣的液化天然氣供應將維持不到兩週，而煤炭供應將維持七週。加拿大戰略與國際研究中心國防與安全部高級顧問馬克·F·坎西安表示：「液化天然氣是真正的弱點，對整個能源產業而言，尤其是液化天然氣。」

若被封鎖 工業生產放緩、半導體停工影響全球

如果實施限電，能源供應將持續更長時間，此舉將對台灣製造業產生連鎖反應，包括半導體產業，而半導體產業的停工將產生全球影響。

一位台灣國家安全官員表示，物資供應的持續時間將比軍事演習預計的要長。「在封鎖或準戰時狀態下，你的工業以及幾乎所有其他方面都將不得不放緩」，這位官員援引內部估計稱，戰時台灣的能源消耗將減少三分之二。

全面封鎖還將切斷向台灣運送基本物資。CSIS的結論是，考慮到約70%的糧食依賴進口，台灣可以自給自足九個月。但隨著進口下降，即使工廠有能力繼續運轉，工業產出也會大幅下降。

儘管執政黨長期以來一直倡導反核政策，但台灣核安委員會也將考慮如何恢復核能發電。同時，太陽能和風能還遠遠不能使該島自給自足。目前的焦點是如何確保台灣的液化天然氣供應。台灣目前30%的液化天然氣依賴卡達，這被視為壓力點。中國是卡達天然氣的更大買家，這增加了北京方面對卡達的潛在影響力。

大西洋理事會的分析師認為，將美國液化天然氣的進口量從目前的10%提高將有所幫助。台灣中油今年簽署了一份意向書，計劃購買數百萬噸阿拉斯加液化天然氣，並可能投資一條管道和液化項目，以便未來該州能夠直接出口天然氣。

美國在入侵台灣時是否出手保衛台灣的政策上刻意含糊其辭。中國公開的攻擊會迫使華府迅速採取行動，但對台灣海上貿易（包括燃料貿易）進行更隱密的干擾，將使美國的決策更加複雜。

