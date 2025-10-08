花縣府誤發撤離警報 協調所：壩體確認無影響 花縣府延遲解除警報

總指揮官季連成辦公室主任李宗諭表示，花縣府誤發撤離警報，當時也立刻請花縣府另發訊息解除警報，「實際上來看壩體現在是很安全，沒有任何溢流的危險」。（圖取自YouTube＿寶島聯播網）

〔記者廖家寧／台北報導〕花蓮縣消防局誤發撤離警報訊息，指馬太鞍溪上游堰塞湖有壩體破壞疑慮，引發民眾恐慌。總指揮官季連成辦公室主任李宗諭表示，壩體經確認無影響，撤離警報是花縣府誤發，當時也立刻請花縣府另發訊息解除警報，「實際上來看壩體現在是很安全，沒有任何溢流的危險」，但縣府約拖延了20至30分鐘才發布。

花蓮吉安鄉今天上午7點52分發生芮氏規模5.0地震，花蓮縣消防局指發布災防告警訊息指，馬太鞍溪上游堰塞湖有壩體破壞疑慮，提醒光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉保全區域民眾立即啟動疏散避難措施，然而，今上午8點38分花蓮縣消防局再發布訊息解除警報，指經觀察監測影像堰塞湖狀況穩定。

馬太鞍堰塞湖造成花蓮光復地區嚴重災情，行政院依據災防法在9月24日成立中央災害應變中心前進協調所，由具備水利專業的經濟部次長賴建信在救災第一階段擔任總協調官，後續重建階段由行政院政委季連成接任總指揮官。

賴建信今天上午接受「新聞放鞭炮」廣播節目專訪，說明吉安鄉上午7點52分地震後堰塞湖狀況，CCTV監測堰塞湖沒有太大變化，未有重新阻塞蓄水，微地動儀也未有觀測到異常，8點15分農業部派遣無人機空拍，現場正常溢流。

節目同步連線總指揮官季連成辦公室主任李宗諭，李宗諭說明，光復鄉震度不到4級，觀測壩體即時影像無問題，也立刻派無人機確認壩體安全，當時也立刻請花縣府另發訊息解除警報，「實際上來看壩體現在是很安全，沒有任何溢流的危險」，但縣府約拖延了20至30分鐘才發布，才造成民眾恐慌。

李宗諭強調，警報是「他們（花蓮縣政府）自己主動發，沒跟我們聯繫」，SOP一直都有，這部分協調所現場人員也立刻要求花縣府查看訊息是誰誤發，為何在未確實判斷下就發布。

