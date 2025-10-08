自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

日本啤酒商朝日遭駭 駭客集團「麒麟」稱竊逾27GB資料

2025/10/08 14:30

日本啤酒飲品龍頭朝日集團控股上月底遭到網路攻擊，生產線一度中斷。（美聯社資料照）日本啤酒飲品龍頭朝日集團控股上月底遭到網路攻擊，生產線一度中斷。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕日本啤酒飲品龍頭「朝日集團控股」（Asahi）上月底遭到網路攻擊，生產線一度中斷。日媒報導，網路安全公司本月8日透露，勒索軟體集團「麒麟」（Qilin）當天在暗網（Dark web）發布聲明，稱對相關駭客事件負責。

《共同社》報導，麒麟聲稱盜取了包含員工個資、公司內部資訊等約9300個檔案，總計約27GB的資料，8日並在自家網站上傳了29張據稱為朝日集團內部文件的影像。對此朝日方面表示，「正在調查相關事證和內容」。

據悉，朝日受到的網路攻擊為索取贖金型的「勒索病毒」，駭客集團以竊來的重要資訊或加密資料復原為交換條件，向攻擊對象勒索贖金。朝日強調，「不會公開攻擊的詳細資訊」，同時拒絕透露是否與駭客集團接觸。

網路安全消息人士透露，麒麟可能來自俄羅斯，該集團大約從2022年開始活動，利用勒索軟體在全球多個國家發起數次網路攻擊。

美國網路安全公司Proofpoint日本法人增田幸美指出，麒麟為獲取贖金採取「雙重恐嚇」手法。增田說：「駭客即使與朝日直接談判仍不易取得贖金，預計將透過公開資料等手段進一步威脅施壓。」

朝日集團9月29日遭到網路攻擊，導致系統故障。《路透》報導，朝日旗下的朝日啤酒近日表示，公司已於10月2日恢復日本境內6座啤酒廠的生產作業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財