國產磁磚賠本經營！陶瓷公會爆1年有5家歇業或停產。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到天然氣與電價上漲，再加上東南亞磁磚傾銷，陶瓷公會今日發出四點聲明，指出國產磁磚賠本經營，近1年來已有5家瓷磚製造廠歇業或停產，請政府重視及輔導，也請民眾與業者愛用國產磁磚。

陶瓷公會指出，近1年多來，國內工業用天然氣連續上漲7次、漲幅達71.31%，再加上工業用電售價也連漲4次，漲幅達63.5%，致使以天然氣及電力為主要生產能源的國產磁磚之產成本上升9%以上；同時，由於印度及東南亞磁磚輸入我國不必符合我國的國家標準CNS，也不必檢驗，低質量低價傾銷，侵蝕市場。

請繼續往下閱讀...

陶瓷公會表示，國產磁磚因天然氣及電價雙雙大漲，生產成本大增，已無利潤，本來應該調漲售價，又迫於進口磁磚廉價傾銷，以及國內建築產業萎縮，需求減少，增加市場價格競爭，導致國產磁磚賠本經營，1年來已有5家磁磚製造廠歇業或停產，整體都在苦撐度日，國產磁磚已無降價空間，敬請各界諒察，也請政府重視及輔導。

最後，公會也強調，國產磁磚完全符合國內CNS國家標準，品質優良有保障，售後服務到位，希望大家愛用國貨、愛用國產磁磚。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法