焦點股》記憶體族群股價走勢兩樣情 宜鼎、十銓漲停

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體漲多，加上美股與美光股價跌，今記憶體族群股價紛呈現回檔盤整，華邦電（2344）、南亞科（ 2408）、 旺宏（2337） 、華東（8110）等相關個股股價紛走跌；但記憶體模組廠宜鼎（5289）、十銓（4967）卻分別因業績成長、暫停報價而強勢漲停，高喊記憶體才進入大多頭的威剛（3260）也翻紅上漲。

今年以來，美光科技的股價漲1倍多，但美系外資近日釋出報告，認為美光正處於另一波漲勢的初期，並將美光投資評等從「中立」上調至「增持」，並將目標價從160美元上調至220美元；但美股7日收跌，美光股價也跌2.76%，收185.69美元。

華邦電今日出現漲多回檔，截至中午12點01分，股價暫報40.4元，下跌逾5%，但成交量熱絡達35.36萬張，居台股成交量之冠；南亞科、旺宏與華東也皆走跌。

記憶體模組廠宜鼎受惠出貨量增加及銷售單價上漲，推升9月營收達新台幣13.71億元，月增6.78%、年增92.26%，第3季營收38.07億元，季增25.72%，月與季都創歷史新高；今年前3季營收94.55億元，年增41.37%。業績利多激勵宜鼎今股價攻漲停，達368.5元平歷史最高價。

宇瞻 （8271）也受惠產品銷售量價齊揚，9月營收11.65億元，月增15.7%、年增88.64%；第3季營收32.25億元，季增18.88%，創單季歷史新高，累計前3季營收79.86億元，年39.41%，營收走高，宇瞻今盤中達77.9元，創新高價。十銓因看好後市，傳出暫停報價，激勵股價重往100元大關，強勢登108.5元漲停價，上漲9.8元，威剛盤中達178元，上漲4元，漲幅逾2%。

