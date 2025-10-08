自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》記憶體族群股價走勢兩樣情 宜鼎、十銓漲停

2025/10/08 12:41

記憶體族群股價走勢兩樣情，宜鼎、十銓漲停。（示意圖，路透）記憶體族群股價走勢兩樣情，宜鼎、十銓漲停。（示意圖，路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體漲多，加上美股與美光股價跌，今記憶體族群股價紛呈現回檔盤整，華邦電（2344）、南亞科（ 2408）、 旺宏（2337） 、華東（8110）等相關個股股價紛走跌；但記憶體模組廠宜鼎（5289）、十銓（4967）卻分別因業績成長、暫停報價而強勢漲停，高喊記憶體才進入大多頭的威剛（3260）也翻紅上漲。

今年以來，美光科技的股價漲1倍多，但美系外資近日釋出報告，認為美光正處於另一波漲勢的初期，並將美光投資評等從「中立」上調至「增持」，並將目標價從160美元上調至220美元；但美股7日收跌，美光股價也跌2.76%，收185.69美元。

華邦電今日出現漲多回檔，截至中午12點01分，股價暫報40.4元，下跌逾5%，但成交量熱絡達35.36萬張，居台股成交量之冠；南亞科、旺宏與華東也皆走跌。

記憶體模組廠宜鼎受惠出貨量增加及銷售單價上漲，推升9月營收達新台幣13.71億元，月增6.78%、年增92.26%，第3季營收38.07億元，季增25.72%，月與季都創歷史新高；今年前3季營收94.55億元，年增41.37%。業績利多激勵宜鼎今股價攻漲停，達368.5元平歷史最高價。

宇瞻 （8271）也受惠產品銷售量價齊揚，9月營收11.65億元，月增15.7%、年增88.64%；第3季營收32.25億元，季增18.88%，創單季歷史新高，累計前3季營收79.86億元，年39.41%，營收走高，宇瞻今盤中達77.9元，創新高價。十銓因看好後市，傳出暫停報價，激勵股價重往100元大關，強勢登108.5元漲停價，上漲9.8元，威剛盤中達178元，上漲4元，漲幅逾2%。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財