日圓急殺、美元大漲！新台幣走勢震盪，暫收30.512元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕日圓、歐元因國內政治因素大跌，其中，日圓兌美元匯率急殺至152.64，創逾7個月新低，歐元也跌至1個月低點，推升美元指數大漲、逼近99關卡，在美元轉強與台股拉回的交互影響下，新台幣兌美元匯率早盤走貶，盤中翻揚震盪，中午暫時收在30.512元、升值0.8分，台北外匯經紀公司成交量6.15億美元。

新台幣匯價反應美元轉強，一早以30.56元、貶值4分開出，隨台股失守27000點，匯價最低下探至30.585元，但隨即又翻揚走升，最高觸及30.484元，匯價在買賣雙方拉鋸下，大致於30.5元附近上下整理。

請繼續往下閱讀...

市場關注外資動向，昨日外資在台股買超金額縮小，若午後逢高獲利了結，恐再度施壓匯價走勢。

主要亞幣中，日圓表現最弱。日本自民黨高市早苗可望成為日本首任女性首相，因其主張延續前首相「安倍經濟學」策略，透過積極財政支出與寬鬆貨幣政策刺激經濟，日圓受到打擊，一路走低。韓元也在連假過後出現補跌，早盤一度跌破1420兑1美元，為4月以來低點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法