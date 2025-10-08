南韓經濟成長、人均所得落後台灣 韓媒揭3原因並稱差距會擴大

南韓《每日經濟新聞》指出，南韓經濟成長、人均所得之所以被台灣超越。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓在經濟成長率、人均所得等方面開始落後台灣，近日南韓媒體流露出濃濃的焦慮感。南韓《每日經濟新聞》7日再度發文指出，南韓之所以被台灣超越，主要因為3大原因，包括美國關稅促使台灣企業提前出貨效應、民間加速投資和人工智慧（AI）熱潮、以及政府政策襄助。

報導說，根據亞銀（ADB）9月底發布的最新經濟展望報告，台灣今年GDP（國內生產總值）成長率預估達5.1%，較4月預估值3.3%激增1.8個百分點。但南韓今年的GDP成長預估僅0.8%，與台灣相差近6倍。亞銀還預估，明年台灣GDP成長率2.3%，繼續高過南韓的1.6%。

也因此，南韓人均所得也被台灣逆轉。今年台灣人均所得預計將達38,066美元（新台幣116.1萬），超過南韓的37,430美元（新台幣114.2萬元），這是自2003年南韓人均所得超越台灣以來，時隔22年再次逆轉。在如此動能之下，台灣首次突破4萬美元（新台幣122萬元）人均所得的前景愈發強勁。

台灣今年經濟起飛，除了強勁的出口，還有1項關鍵因應措施。隨著美國出現對中國加徵關稅，台灣企業實施了提前出貨策略，實際效果立竿見影。台灣出口成長率從第一季的19%飆升至第二季的35%，這使得淨出口（出口減去進口）對今年上半年整體GDP成長率6.8%的貢獻度達到3.2個百分點。

民間投資也支撐了經濟成長。今年上半年台灣民間投資年增18.2%。尤其是機械設備投資，年增幅超過40%，帶動全產業產能提升。政府和企業齊心協力，將關稅衝擊轉化為成長動力。

AI熱潮和對高性能半導體需求的爆炸性成長，也支撐著台灣經濟。以全球最大晶圓代工企業台積電為首的台灣企業，持續的出口擴張和設施投資，引領了製造業的繁榮。

根據國際半導體設備材料協會（SEMI）的數據，今年上半年台灣的半導體設備採購額達158億美元（新台幣4820.3億美元），超過南韓的136億美元（新台幣4149.1億元）。考慮到1年前南韓的採購金額還比台灣高出約35億美元（新台幣1067.8億元），可說是大逆轉。

這種差異在投資方向上也很明顯。台灣企業在先進邏輯和記憶體半導體以及AI晶片封裝等高附加價值領域投入大量資金。這是一種同時提高單價和供應鏈影響力的策略。另一方面，南韓企業在高頻寬記憶體（HBM）市場取得了長足進步，但其附加價值被評估為相對較低。

台積電的巨額設施投資已成為台灣經濟成長引擎。台積電在高雄的2奈米晶圓廠面積相當於46個足球場（79萬平方公尺），投資額達67兆韓元（新台幣1.44兆元）。先進半導體的量產將於今年下半年正式啟動。該廠創造了約7,000個高技術職位和2萬個建築業職位，也刺激了國內需求。

韓台兩國產業戰略差異的關鍵因素在於政府政策環境。在南韓，旨在促進半導體產業發展的放鬆管制和勞動改革正被推遲。具代表性的是，試圖將每週52小時工作制破例適用於半導體研發人員的「半導體特別法」，最終未能通過南韓國會審議。而台灣則已於2017年推出勞動法，允許半導體公司破例每週工作40小時。

尤其是台灣，自2023年起實施「台版晶片法」，抵扣25%的半導體研發投資。南韓今年1月才通過「韓版晶片法」，將大公司半導體設備投資的稅收抵免率從15%提高到20%。兩國政府在速度上有差異。

對於韓台兩國的經濟成長差距，南韓副總理兼企劃財政部長官具允哲近日表示：「我們的經濟不僅在衝擊時期逆成長，平時也面臨負成長的風險，如果台灣經濟增速超過4%，結構性問題就很嚴重。」

台灣憑藉著「出口、投資、體制」三者的組合，實現了經濟比重的提升，而南韓則受到監管壁壘和產業結構的限制。這種成長差距不僅僅是數字，而是產業策略、政策執行和投資結構所打造的競爭力的體現。而根據南韓經濟的選擇，這種差距可能會進一步擴大。

