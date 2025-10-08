高雄205兵工廠蓋大巨蛋？陳其邁：這地很貴「優先給輝達」

205兵工廠舊址是否蓋大巨蛋，近期引起討論。（高市府提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕立委賴瑞隆提出高雄205兵工廠興建大巨蛋的構想，議員蔡武宏今（8）日於議會總質詢時，詢問大巨蛋落腳205兵工廠可行性？市長陳其邁表態「生蛋容易、養蛋難」，要先試算整個財務，「205兵工廠這塊地很貴」，如果輝達要選擇這塊地，他認為是最優先使用。

蔡武宏今天針對總面積60公頃的205兵工廠開發進度提出質詢，指周遭重劃區的地主都很關切，希望加速；副市長林欽榮表示，205兵工廠土汙整治與區段徵收工程同步推動，會加速進行。

蔡武宏又問陳其邁「高雄大巨蛋落腳205兵工廠的可行性」？陳其邁回說，首先要考慮財務可行性，這塊地市府花了350億 ，每年編預算、付利息、現在要拆遷汙染整治，所以這塊地要好好利用，「如果輝達要選擇這塊地，帶動就業，我認為是最優先使用」，他不忘重申「因為這塊地很貴，又位在亞灣區」。

針對高雄是否蓋大巨蛋？陳其邁認為，「生蛋容易、養蛋難，要養一個大巨蛋沒那麼簡單」，要評估周遭服務的人口有多少、還要試算其他替代場館是否足堪使用，整體規劃還有待評估。他說，軍方大概今年底就會把205兵工廠土地交給市府，市府優先完成部分，是加速汙染整治，再來做通盤規劃。

蔡武宏追問：「市長是朝向這塊土地，發揮最大經濟效益？」陳其邁又重提一次「這塊地實在太貴了」，如果是中央無償撥用 ，土地就沒帶成本。他舉台北大巨蛋當初被人詬病的兩點，第一是工程的逃生有問題、第二是當時花了數百億去徵收民地，作為民間BOT使用。

對於高雄蓋大巨蛋可不可行？陳其邁認為，要針對整個財務先試算，再討論大巨蛋，才比較有基礎，以高雄現在財政狀況，如果要蓋大巨蛋，也是朝BOT方向，當然輝達企業總部也是一個選項。

議員黃紹庭則認為，市府應爭取台積電在205兵工廠設立台灣第二座研發中心；陳其邁表示如果台積電有意願，市府絕對全力配合。

