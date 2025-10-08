台美晶片產能五五分？龔明鑫：台積電立足台灣 最先進的製程還是會落腳台灣

經濟部長龔明鑫。（記者王藝菘攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕美國商務部長盧特尼克拋出「晶片產能五五分」的說法，行政院副院長鄭麗君日前表示，「台灣從來沒有承諾過，未來更不會答應這個條件」。經濟部長龔明鑫今（8日）受訪也強調，不會有「五五分」的情況，台積電的母公司還是在台灣，立足台灣，台積電最先進的製程還是會落腳台灣。以量來講，最大的量還是會在台灣生產製造，從過去經驗與未來的預期來講，台灣的廠還會是最賺錢的廠。

立法院財政委員會今日舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」，龔明鑫受訪表示，經濟的發展都是秉持賴清德總統政見上的宣示，立足台灣、布局全球及行銷全世界，過去這段時間，不管是台商回台、投資台灣創造方案，累積的投資金額已經2兆多、接近3兆，現在要再增加更多的投資，包括台積電、半導體在台灣的投資規劃也非常的多，是該佈局全球的時候。

請繼續往下閱讀...

龔明鑫指出，這個時間點當然包括半導體、台積電等企業，本來就有全球投資的規劃，不管是投資美國、德國或日本，政府的態度是如果那個地方有訂單、可以賺錢，對國家安全沒有疑慮、對產業又有幫助，那政府會提供行政上的協助。

龔明鑫說，例如在日本投資，可能牽涉到當地政府在生活便利、交通上協助，對方的中央政府可能提供一些優惠或稅額上的協助，這些部分，我們政府都可以協助來做幫忙。至於赴歐投資，產業界有訂單上的佈局與期待，會提供行政上、甚至金融上的協助。

媒體詢問，之前稱「不會接受五五分」，但現在卻傳出賴總統讓美國獲得80％的利益？對此，龔明鑫表示，不會有所謂「五五分」這樣的情況，看現在的佈局，以台積電為例，預估可能赴美投資1650億美元、興建6座先進製造廠，但台積電在台灣的佈局，已經透露的廠區已經超過10幾座，可能還有更多。比例上來講，不會有「五五分」的情況。

媒體追問，只會談得比五五分更好，對台灣更有利？龔明鑫說，「對，重點是在這裡」，美國當然有自己對發展半導體發展的期待，但台積電在美國投資，主導權還是台積電，台積電的母公司還是在台灣，立足台灣，台積電最先進的製程還是會落腳台灣。以量來講，最大的量還是會在台灣生產製造，從過去經驗與未來的預期來講，台灣的廠還會是最賺錢的廠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法