新壽T17、18繳32億要140億 游淑慧批：誰要當冤大頭？

北士科T16（右後工地）、T17（前空地）、T18（左後空地）。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達落腳北士科T17、T18卡關，台北市議員游淑慧今（8日）點出，新光人壽迄今只付給北市府約32.73億元，但在北市府提出「合意解約」可能性後，卻要求北市府需補償140億元，質疑這樣的要求法律支持嗎？民意支持嗎？

輝達欲取得T17、T18地上權，但如直接從新壽轉移，北市府恐有圖利之嫌，而市府也直言，現在剩下兩條路，一是照契約新壽蓋完取得使照後轉移地上權，二是市府、新壽雙方合意解約；不過，傳出新壽開出高達140億元價金，迄今此案仍卡關。

請繼續往下閱讀...

游淑慧表示，輝達堅持主導與品質，新壽想要獲利和解套，市府則要投資和合法，這三角關係註定難解，但地上權開發案不該變成坐地起價炒地案，三者在意點不同，三角關係若難以全部滿足，還不如輝達、市府直接對接。

她直言市府不怕協助輝達變成圖利，但怕圖利新壽，無端給予新壽上百億利益，恐不是一句「萬安硬起來」就能壓著公務員隨便放行的。

游淑慧說，根據市府資料，新光人壽在北投軟橋段 T17 與 T18 街廓的地上權案，截至目前繳交給市府的金額，包含實繳權利金29.9328億，以及已繳土地租金2.799億（111到114年），合計32.73億元，尚有約14.1億元權利金未繳。

她表示，之前傳出市府若與新壽合意解約，新壽提出需補償140 億元，算算這金額是新壽至今實付金額的4倍以上，等於新壽標到地後，毫無開發作為，只繳了部分權利金和四年土地租金，然後把再把空地還市府，就獲利百億。北市府反要倒貼百億把自己的市有地贖回來，法律支持嗎？民意支持嗎？

游淑慧說，要是如新壽所願，市府放行新壽直接把土地移轉輝達，屆時新壽改跟輝達要這個高價呢？北市府也等同背書讓新壽賺輝達一大筆。簡言之，新壽的如意算盤是，合意解約就跟北市府要解約補償，直接轉約則跟輝達拿轉約補償，但誰該付140億當冤大頭？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法