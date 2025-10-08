輝達落腳台北生變 張善政：從未停止爭取輝達來桃腳步

市議員黃敬平質詢市長張善政，對爭取輝達落腳桃園的後續。（記者謝武雄翻攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕科技大廠「輝達（NVIDIA）」原先宣布海外總部將落腳台北市北投士林科技園區，傳出計畫生變，新北市長侯友宜、高雄市長陳其邁都表達全力積極爭取態度；桃園市議會定期會今進行市長施政報告，對於市議員黃敬平、林政賢問及是否爭取一事，市長張善政表示，市府從來沒有停止爭取腳步，市府已經積極準備說帖提出爭取。

張善政也提到，當初輝達執意選擇台北，很大原因是因為居住環境及小孩的教育，對於居住環境問題，市府已經彙整桃園房價等各項資料，讓輝達了解桃園的房價較台北市低很多，更適合員工居住；另輝達員工們希望小孩子能就讀台北美國學校，但台北美國學校早就爆滿，最近芬蘭有意來桃園設置國際學校，市府也協助爭取校地，市府已將這二項優勢列為說帖內，積極爭取輝達來桃園。

黃敬平也提到，桃園除機場國門之都優勢外，無論水、電等各項公共資源都很豐富，有條件可以爭取輝達。

另林政賢也提到，目前很多縣市都已經表態爭取輝達，既然市府從來沒有停止爭取腳步，也期望市府更積極展現實力和誠意，讓輝達更有意願來桃園。

