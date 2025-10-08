自由電子報
焦點股》0050︰美股收黑拖累 0050回檔修正

2025/10/08 11:04

美股收黑拖累，0050回檔修正。（擷取自官網）美股收黑拖累，0050回檔修正。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕美股四大指數全數收黑，台股今日開盤後一度下跌逾300點，近期基金規模與受益人數持續大幅成長的元大台灣50ETF（0050）也回檔修正，截至10:42分為止，股價下跌0.9元、暫報60.8元，成交量超過7萬張。

元大投顧早盤分析，加權指數近期屢創新高，台股在AI浪潮加持下很難預測何時見頂，不過，部份漲多個股近日已出現快速修正的現象，因此追價操作需懂得見好就收、善設停利停損。建議波段投資人則可挑選具趨勢題材且股價位階較低的績優股，如台積電法說會題材的相關供應鏈、具有特斯拉新產品發表商機的光學鏡頭大廠，以及受惠台電強韌電網釋單及銅價上漲的線纜類股，可趁技術面開始轉強時伺機介入。

觀察三大法人動態可發現，昨日外資賣超0050逾5.7萬張、投信買超2000張、自營商賣超逾1萬張，顯示散戶投資人接手意願仍高，不過，主力也同步賣超近5.3萬張，外資與主力聯手賣超，顯示高檔獲利了結賣壓不小，投資人可逢回再進場。

