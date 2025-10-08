焦點股》鑫聯大：加密貨幣掀熱潮 連3天漲停

鑫聯大投控目標透過與供應商保持高度合作關係，擴大產品代理及銷售機會。（鑫聯大投控提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕加密貨幣近日掀起投資熱潮，帶動資金湧入二線板卡、顯卡族群，其中，鑫聯大投控（3709）繼最近兩個交易日股價漲停後，今日在買盤進駐下繼續亮起紅燈，截至上午10時42分暫報漲停價57.2元，成交量8947張，漲停委買張數約400張。

鑫聯大投控指出，今年PC、消費電子市場需求預期將持續回溫，特別是在AI應用驅動下，高效能運算（HPC）、企業級IT設備與智能終端產品需求可望成長，帶動部分零組件的短缺與價格上漲，有助於提升合併毛利率。然而，全球經濟復甦仍然面臨不確定性，地緣政治風險、供應鏈變數及區域經濟政策可能影響市場供需動態。

請繼續往下閱讀...

業務發展方面，鑫聯大投控目標透過與供應商保持高度合作關係，擴大產品代理及銷售機會，同時發展多元銷售管道，深化「網購電商」、「商圈門市」、「企業工廠」及「SI/社區型經銷商」等四大客群，提高通路滲透率，並加強推動自有品牌發展，靈活調整生產及銷售策略，提高毛利及市場認同度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法