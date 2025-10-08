焦點股》麗臺：加密貨幣漲聲不斷 連兩日亮紅燈

麗臺持續透過自有的AIDMS 系統（AI 研發管理系統）取得國內製造業用戶採用，期待未來能擴大至國際市場。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠於加密貨幣市場連天漲聲響起，帶動資金湧入周邊設備概念股，其中，顯卡廠麗臺（2465）股價接續昨日漲停，今日再度亮起紅燈，截至上午10時24分暫報漲停價68.9元，成交量3937張。

麗臺看好ChatGPT快速崛起，掀起AI應用熱潮，讓市場上出現強勁的算力需求，而公司長期業務夥伴輝達（NVIDIA）則大幅領先業界，推出相關AI系統產品，可惜麗臺在伺服器及系統上能量較少，難以快速攻佔市場，且在美中貿易戰下，高階產品限制出口中國，也讓公司減少商機，只能拓銷中低階繪圖卡來增長業績。

請繼續往下閱讀...

麗臺持續透過自有的AIDMS系統（AI研發管理系統）取得國內製造業用戶採用，期待未來能擴大至國際市場。代理輝達的深度學習DLI與Omniverse軟體，也逐步在亞太市場及中國持續耕耘。儘管Zero Client虛擬終端的銷售略有衰退，但是該公司自行開發的操作系統已獲客戶認可，將來可望結合硬體銷售增加競爭力與獲利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法