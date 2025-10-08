特斯拉推「平價版」Model Y、Model 3 訂價過高恐難救銷量

特斯拉推出「平價版」Model Y和Model 3，訂價不到4萬美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）週二（7日）推出「平價版」Model Y和Model 3，不到4萬美元（約新台幣122.2萬元）即可入手，但不少投資人和分析師仍認為，3萬9990美元（約新台幣122.1萬元）和3萬6990美元（約新台幣113萬元）的起價太高，恐怕無法吸引新買家購買特斯拉。

《路透》報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）一直大力宣傳這款車，認為這將吸引更多買家。去年馬斯克曾稱，扣除掉激勵措施後，價格低於3萬美元（約新台幣91.6萬元）將是關鍵。

請繼續往下閱讀...

在歐洲和中國市場競爭加劇，以及失去美國7500美元（約新台幣22.9萬元）稅收抵免的情況下，特斯拉正試圖翻轉舊車款銷量下滑的局面。新車放棄了一些高階配置和功能，不過續航里程仍有321英里（516公里）。

特斯拉發表完新的「平價版」車款後，市場反應不佳，週二股價收跌4.5％。

特斯拉多頭、維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，他對於平價版電動車僅比下一個等級的車款便宜約5000美元（約新台幣15.2萬元）感到失望。以9月市場價格進行比較，計入稅收抵免後，新的平價版起價比當時美國最便宜的車款還高。

馬斯克多年以來一直承諾將推出更符合大眾市場需求的平價車款，但他在去年取消了售價2萬5000美元（約新台幣76.3萬元）的全新電動車計劃。選擇以特斯拉現有車型推出平價版本，這引發了投資人和分析師的擔憂，他們擔心這些平價車會蠶食現有車款的銷量，並限制成長。

由於擔心失去稅收抵免後需求下滑，美國一些汽車製造商已開始降價，其他汽車製造商則找到了有效延長激勵措施優惠的機制。投資人和分析師表示，將價格壓在4萬美元以下有助於推動銷量，因為最新車型將在明年與雪佛蘭（Chevrolet）Equinox、現代（Hyundai）Ioniq 5和起亞（Kia）的EV4競爭。不過，仍有一些人預計特斯拉會將價格進一步下調至3萬美元以下。

Camelthorn Investments顧問坎貝爾（Shawn Campbell）表示，從長遠來看，這個消息並不能解決中國低成本競爭對手在全球市場上帶來的問題。坎貝爾認為，特斯拉需要一款價格低於3萬美元的電動車。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法