崇越攜手14家台日夥伴 美SEMICON WEST秀實力

2025 SEMICON WEST美國半導體展今年在美國鳳凰城盛大舉行，台灣半導體及光電材料與設備整合服務廠商崇越科技（5434）與台日合作夥伴攜手秀實力，展出半導體供應鏈解決方案，凸顯「全球供應鏈平台整合服務」的競爭優勢。（崇越科技提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕2025 SEMICON WEST美國半導體展今年在美國鳳凰城盛大舉行，美國時間為10月7日至9日登場，台灣半導體及光電材料與設備整合服務廠商崇越科技（5434）與台日合作夥伴攜手秀實力，展出半導體供應鏈解決方案，凸顯「全球供應鏈平台整合服務」的競爭優勢。配合國際記憶體大廠於愛達荷州建置記憶體晶圓廠與研發中心，崇越科技並預計明年於博伊西設立第三個營運據點。

崇越科技表示，這次參展聚焦於半導體製程材料、設備、自動化系統與精密零組件，攜手日本、台灣共14家合作夥伴共同參展，展現全方位供應鏈整合實力。在關鍵材料和零組件方面，大日商事帶來 12 吋晶圓載具（PES Cassette）；信越聚合物展出FOUP與FOSB晶圓運送解決方案；特用化學品製造商達興材料（5234）展示高純度薄化劑與雷射釋放層塗佈技術；添鴻科技與三化電子則提供多項特殊化學品；千附實業（8383）展示廠務使用的風門、三通與彎頭；敏盛科技則帶來蝕刻與薄膜製程的零組件，呈現完整而多元的材料與零組件供應鏈。

請繼續往下閱讀...

設備與自動化部分，崇越攜手弘塑（3131）、博士門、艾斯邁及日商三益半導體、初田、First EXA等知名設備商，於美國提供銷售、裝機及後續維運服務，服務項目涵蓋濕蝕刻設備、精密奈米級光罩儲存櫃、光罩檢測機、單片式晶圓蝕刻機、自動消防系統與爐管石英清洗機台，確保廠房安全與製程可靠性。

崇越科技指出，隨著半導體製程持續推進至奈米製程，光罩微距越做越小，為避免缺陷被曝光印到晶圓上影響良率，光罩缺陷檢測設備需愈加精準。艾斯邁的光罩檢測設備可確保晶圓良率維持一定的水準，已成功打入一線大廠。此外，崇越與盟立集團合作開發智慧自動化機台，整合搬運、產線調度與檢測模組，提供晶圓廠OHT空中走行搬送系統及光罩儲存方案，全面提升生產效率與良率，並降低晶圓污染與損壞風險。

崇越科技表示，該公司自2021年成立美國子公司以來，已於亞利桑那州與德州設立據點，提供在地倉儲、設備安裝、技術支援與維運服務。配合國際記憶體大廠於愛達荷州建置記憶體晶圓廠與研發中心，崇越科技預計明年於博伊西設立第三個營運據點。

崇越集團執行董事李正榮表示，亞利桑那已成為先進製程晶圓製造的重鎮，北德州則發展出完整且高度整合的半導體供應鏈與生態圈。崇越在當地設立據點，並派駐工程師進駐愛達荷州，支援設備安裝與零組件更換，期能就近滿足客戶需求。同時，將持續深化全球供應鏈布局，拓展國際一線客戶的合作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法