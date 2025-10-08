自由電子報
焦點股》博智：AI伺服器推升 產能全滿

2025/10/08 10:15

博智董事長張永青（中）看好今年營運表現。（記者卓怡君攝）博智董事長張永青（中）看好今年營運表現。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠博智（8155）攜手日本Meiko Electronic共同投資PCB公司，由博智持股70%，Meiko持股30%，在Meiko越南和平工廠內興建一座PCB工廠，此共同投資案預估於2026年試產，2027年量產以因應未來全球業務需求，由於博智AI伺服器主力客戶需求強勁，該公司目前產能幾乎全滿，博智股價在整理多時後，今日帶量強攻，早盤一度觸及漲停171.5元，創2023年7月以來波段新高。

截至9:50分左右，博智股價大漲9.29%，暫報170.5元，成交量逾5900張，較昨日全天成交量1553張大增。

博智累積今年前8月合併營收31.3億元，年增37.57%，由於AI伺服器需求強勁，目前產能幾乎全滿，該公司積極進行擴產。博智表示，近年來⼀直在東協地區積極尋找合適的生產基地，為了能快速進入該區域，決定透過與Meiko展開合作，同時Meiko也正在積極尋找進入包括AI伺服器在內的高多層板領域合作夥伴，雙方將共同在越南興建PCB工廠，共同投資成立公司Allied Circuit Meiko Vietnam。

