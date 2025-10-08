靠2.2萬退休金維生！42歲女兒「1求助」 讓7旬母啞口無言

靠2.2萬退休金維生！42歲女兒竟哭著向母親求助，希望能每月給她2萬日圓，讓母親啞口無言。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕家住兵庫縣的72歲老婦高橋真理子（化名）早年喪夫，現每月只能靠11萬日圓（約新台幣2.2萬元）勉強維持生活，然而，某日42歲女兒加奈（化名），竟然哭著向她求助，希望能每月給她2萬日圓（約新台幣4000元），面對突如其來的請求，讓真理子不僅啞口無言，還在心中留下揮之不去的怨恨。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，加奈來是1位全職主婦，撫養兩個孩子，家裡的財務完全依靠丈夫的收入來維持，隨著孩子教育費增加，已無法維持家庭開銷，某日平時開朗的加奈卻眼含淚花地說「媽媽……我已經到了極限了，」「您能幫我每月2萬日圓嗎？」這突如其來的請求讓真理子一時語塞。

真理子雖然擁有自己的房子，但現每月的生活，全靠11萬日圓的退休金，由於生活並不寬裕，加上醫療費、喪葬費和其他各種儀式開支，她很快就陷入了困境。

當她對女兒說，自己平時生活已入不敷出後，女兒卻低著頭，嘟囔著：「我以為作為父母，幫點忙也是理所當然的。」由於母女倆的談話毫無進展，為此，讓真理子心中留下了揮之不去的怨恨。

專家表示，為了避免父母和孩子因現實財務，導致雙方關係破裂，建議父母和子女應該公開各自的家庭財務狀況，第一步是明確可獲得的資助金額，包括退休金、銀行存款、抵押貸款和教育費用，其次，設定資助的期限和目的也很重要，畢竟每月無限期提供2萬日圓，可能會對父母的退休生活產生直接影響。

雖然父母的退休金，以及子女的教育和生活費用，兩者都很重要，但如果過度關注其中之一，最終會把雙方都逼入絕境。

