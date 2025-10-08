焦點股》創意：9月營收飆新高 早盤創波段新高

創意總經理戴尚義對明年看法相當正面。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（客製化晶片）暨矽智財廠創意（3443）9月合併營收36.13億元，創下歷史單月新高紀錄，月增30.5%、年增104.8%，令市場驚艷，第3季合併營收86.1億元，季增達41.1%，年增30.3%；創意已拿下多家北美大型CSP（雲端服務供應商）專案，預計年底發酵，帶動明年業績明顯成長，今日台股早盤下跌，創意在營收飆新高的激勵下，獲得買盤積極進場，早盤股價大漲逾5%，創波段新高。

截至9:10分左右，創意股價大漲4.33%，暫報1445元，成交量逾2350張。

創意先前在法說會預估，第三季營收季增率將有雙位數，因量產比重增加，第三季毛利率與營業淨利率將較前一季下降數個百分點，全年營收展望維持年增率雙位數看法，全年毛利率低於去年，主要因量產業務增加、NRE（委託設計服務）業務下滑，未來NRE將是重點方向之一，希望提升NRE的接單量與實現率，可進一步拉升公司整體毛利率表現。

