64歲男偷砸百萬退休金圓夢！老婆發現超悲劇真相後 他的人生崩盤了

64歲男子用退休金圓夢開店，卻血本無歸。示意圖。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1名64歲男子原計畫以退職金與年金作為退休後的生活基礎，卻因瞞著妻子，擅自將約1500萬日圓（約新台幣300萬元）投入創業開店，最終在短短11個月內耗盡所有資金，而妻子得知真相後也氣憤向他提出離婚，A先生如今只能勉強靠剩下的年金過活，生活品質遠低於原本預期。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，該名男子（化名A先生）原本在1間公司工作多年，預計退休後憑借退職金約1500萬日圓與年金過上安穩的生活，但他後來決定將這筆資金用作創業，開1家以「棒球」為主題的咖啡店，結合他多年來喜愛的草野球活動。

為了節省成本，A先生挑選了1家已歇業的咖啡店設備低價購置，並在店內裝設大型電視播放球賽。為了不讓妻子擔心，他只對妻子說自己是在幫忙朋友的店，刻意隱瞞了自己真正是老闆的身分。

起初因題材新奇，吸引不少棒球同好與老同事到訪，店內一度熱鬧；但新鮮感過後，客人漸少，收入難以支撐固定成本。某天更不幸發生盜竊事件：店內被闖入破壞，家具受損，甚至連那顆具有紀念意義的簽名球也被毀，這對A先生而言是沉重打擊。

為了修繕、支付租金、應付生活支出，A先生不得不動用更多的退職金。妻子後來察覺異狀，便向A先生周遭朋友打聽，才發現A先生不但秘密創業失敗，退職金幾乎全花在開店、維修與各項營運支出上，甚至動用了原本為老年生活準備的年金。

妻子得知真相後氣憤，提出離婚。而離婚後，A先生現在的生活，只能勉強靠剩下的年金過活，不足以維持原來預期的退休品質。

專家分析，中高齡族群在退休前後進行資產運用時，常見的問題包括：缺乏與家人協商、資金集中於單一標的、將生活保障金誤用於短期投資，以及缺乏可隨時動用的現金。

專家指出，退休資金應以保全本金及確保生活費來源為優先，退職金與年金等資金不宜投入高風險商品。她建議，若有投資需求，應在確保生活支出無虞後，再採取分散配置，並保留足夠的流動資金以應對突發狀況。

報導最後指出，日本進入高齡社會後，愈來愈多退休族關注資產增值，但專家提醒，退休後若缺乏風險意識與專業建議，貿然追求高收益，反而可能讓晚年生活陷入困境。

