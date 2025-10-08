世界了解台灣的第一步 法媒提台積電、台灣「半導體外交」

台灣作為人工智慧（AI）晶片的最重要產地之一。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕法媒刊登題為「台灣如何悄悄在歐洲展開『半導體外交』」的報導，表示台積電是讓各國瞭解台灣這座科技島的第一步，並提到台灣作為人工智慧（AI）晶片的最重要產地，面對難以預測的美國總統川普，正在歐洲尋求政治結盟多元化。

法國《費加洛報》（Le Figaro）報導，台灣雖未獲歐洲國家正式承認，但在全球半導體產業的領先地位，鞏固了台灣的戰略重要性，台積電在投資日本和美國後，也在德國德勒斯登（Dresden）設廠。

請繼續往下閱讀...

文章從幾個方面分析了台灣的「半導體外交」，1是台灣需要更多支持，雞蛋不該放在同1個籃子裡，萬一川普與中國國家主席習近平達成協議，會發生什麼事？

報導指出，總統賴清德就任以來反覆提到科技民主供應鏈的概念，這被視為中國以外的選項。

2是中國利用與其他國家互相依賴的關係來施壓，使這些國家想要避開風險，尋找「非紅」供應鏈。報導提到，目前為止，台灣的半導體外交在東歐國家特別顯著，這些國家對共產政權心存懷疑，較傾向與台灣加強關係，不擔心激怒中國。

工業技術研究院產業科技國際策略發展所所長林昭憲說：「許多台灣企業已在捷克和波蘭發展，他們有人才，也歡迎台灣，我們也是一樣的心態，我們希望先交朋友再談生意。」

3是台灣高科技企業在歐洲多個國家設置辦公處，還有政府2億美元的「中東歐投資基金」以投資高科技新創產業，針對捷克、斯洛伐克、立陶宛等國業者和前往投資的台灣企業提供貸款和投資，這些國家也都與台灣往來密切。

駐台灣的捷克經濟文化辦事處代表史坦格（DavidSteinke）在報導中強調：「藉著直航、長期科技合作和創新生態系統，捷克可作為進入歐洲的可靠門戶。」

報導提到，台積電在德勒斯登投資後，波蘭也期望與德國、捷克建立產業「三角」。然而，在歐盟（EU）層級，這種經濟外交的成果還不明顯。

Silicon Europe主席博森伯格（Frank Bosenberg）表示：「歐盟承認台灣發揮的作用，這很有幫助。我不認為他們會做到反對一中政策這一步，但他們派了代表團直接訪台。」

報導指出，台灣希望簽署雙邊投資協定，但歐盟對此仍很謹慎；歐盟已與日本、韓國、新加坡簽署數位夥伴關係協定，而台灣仍被排除在外，因為歐盟內部27國對台立場並不一致。

報導最後寫道，「台積電是讓各國瞭解台灣這座科技島的第一步」；這有時被解讀為台積電投資促使外交上拉近關係的證據，例如德國兩艘軍艦去年9月睽違22年再次穿越台灣海峽，並強調台海為國際水域。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法