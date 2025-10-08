甲骨文雲端運算業務表現不如預期 外媒爆毛利率僅14％

外媒報導揭露，甲骨文雲端運算業務利潤低於預期，毛利率僅14％。（路透資料照）



〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導揭露，軟體巨頭甲骨文（Oracle）的雲端運算業務利潤低於預期，引發外界質疑該公司購買數十億輝達（NVIDIA）晶片，並作為雲端供應商出租給OpenAI等客戶的計劃，消息傳出後，週二（7日）甲骨文股價一度重挫7％。

《The Information》報導引述內部文件稱，截至8月的3個月裡，甲骨文透過租賃搭載輝達晶片的伺服器獲得約9億美元（約新台幣275.08億元）的收入，但毛利僅約1.25億美元（約新台幣38.2億元），毛利率為14％，遠低於甲骨文約70％的整體毛利率。

請繼續往下閱讀...

甲骨文近期轉型為重要的雲端運算、AI公司之一，但現在可能面臨獲利挑戰，主因是輝達昂貴的晶片。報導稱，在某些情況下，甲骨文在租賃少量輝達晶片時，損失了「相當多」的資金。

由於AI運算需求的飆升，推動了公司收入的成長，甲骨文今年股價已漲約70％，甲骨文股價一度重挫7％，隨後收斂跌幅，收盤下跌2.5％。

甲骨文在9月表示，尚未履行的雲端合約在1年內增加了359％，公司雲端運算業務的營收預估將在未來3個會計年度成長700％，2030年雲端基礎設施收入將達1440億美元（約新台幣4.4兆元），高於2025年的100多億美元。

購買晶片和擴大資料中心容量所需的巨額支出，正在拖累甲骨文的整體毛利率，甲骨文在最新財報中毛利率為67.3％，為1年多以來最低。不過分析師認為，在收入開始流入之前，甲骨文雲端運算的毛利率確實可能較低，但這家公司不太可能會同意在整個生命周期內毛利率都低於25％的協議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法