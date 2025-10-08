黃金4000美元來了！暴漲創紀錄 美銀給出「1警告」

黃金週二（7日）上漲創新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府關門進入第7天，持續刺激避險需求，加上投資人加碼押注聯準會（Fed）本月進一步降息，黃金週二（7日）又上漲創新高，但美銀日前敦促投資人對追高謹慎，認為黃金正面臨「上升趨勢疲乏」，可能在第4季出現「盤整或修正」

黃金現貨價上漲0.6%，報每盎司3985.82美元，盤中稍早曾觸及3990.85美元的歷史高點；12月交割黃金期貨首度突破每盎司4000美元里程碑，上漲0.7%，報每盎司4004.4美元，盤中最高曾觸及4014.6美元。

請繼續往下閱讀...

黃金今年迄今共上漲51%，助力包括降息預期、政治和經濟的持續不確定性、央行的穩健買盤、黃金交易所交易基金（ETF）流入以及美元疲軟，多家金融公司和銀行預測，未來幾個月直至明年年中，金價將繼續上漲或保持穩定。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「目前的避險資金流動，部分和政府關門有關，而且沒有跡象表明這個問題會在短期內找到解決之道。因此黃金仍有相當不錯的買盤支撐。」

美國政府關門進入第7天，目前為止，關鍵經濟指標已經推後發布，迫使投資人依賴非出自政府統計的二級數據，來判斷 Fed 降息的時機和幅度。與此同時，法國和日本的政治動盪連續第2天影響著匯市和債市。

投資人目前預期，Fed將在本月29日的會議上降息1碼（25個基點），並預料在12月再降息1碼。

全球最大避險基金「橋水」（BridgeWater Associates）的聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）建議，投資人應該把15%資金配置在黃金上，他說，債務工具目前已經不是有效的財富儲存工具，黃金則是「在投資組合典型部分下跌時，表現卻非常好的資產」。

在金價漲上4000美元前，美銀週一敦促投資人對追高謹慎，認為黃金正面臨「上升趨勢疲乏」，可能在第4季出現「盤整或修正」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法