赴美旅客注意 ! 美政府停擺人手緊張 點名「這些機場」恐大面積延誤

美政府關門停擺，多地機場人手緊張，全美多座城市航班出現大面積延誤。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府因未能如期獲得國會撥款，關門進入第2週。運輸部長達菲（Sean Duffy）指出，全美各地機場的公務員「請病假」人數攀升，在人力吃緊的情況下，6日當天就有超過4000架航班延誤。

據報導，由於美國航空管制人員持續短缺，美國聯邦航空管理局（FAA）昨（7日）晚間發布通告，稱芝加哥、達拉斯、納什維爾等主要城市的航班出現大面積延誤，平均各延誤約41分鐘、30分鐘及126分鐘。

請繼續往下閱讀...

外媒指出，美國聯邦航空總署（FAA）約1.3萬名航管員，以及運輸安全管理局（TSA）約5萬人被列為「必要工作人員」，在美政府關門期間仍須「無薪上班」，預計10月14日錯過首次薪資發放，，這讓他們不滿，傳出公務員集體請病假。

目前全美航管系統已短缺3500名航管員，許多人被迫加班及連續工作6天，人力吃緊問題雪上加霜。

聯邦航空總署（FAA） 6日通報，包括拉斯維加斯、紐瓦克、鳳凰城等機場，都因人力短缺而發生業務上的困難。根據FlightAware 數據顯示，光是6日一天，全美就有超過4000架航班延誤。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）達菲坦言，當政府關門後，TSA 員工請假的人數激增，即便全美航空交通管制員協會（NATCA）警告2萬多名成員不鼓勵罷工、損害航空安全的行動，甚至威脅「可能被聯邦政府開除」，仍難阻止集體請假的現象發生。

據了解，美國政府在2019年時也曾停擺34天，當年TSA有10%員工都請病假，造成全美多個機場安檢大排長龍。對此，達菲稱「員工被要求無薪工作可能影響士氣，他們有帳單要付，現在他們控制空域時還必須煩惱這些事。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法