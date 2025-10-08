買一個漲一個 ! 川普投顧「點股成金」 投資人緊盯這些關鍵性產業

美國政府直接入股礦業公司的策略，已經引爆了資本市場的巨大熱情。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府直接入股企業的行為，正成為華爾街最新一波投機熱潮的核心。據報導，近期川普政府頻頻出手入股關鍵產業公司，從稀土、鋰礦到晶片製造，每一次投資都讓相關企業股價暴漲，引發投資人瘋狂押注「下一個被點中的幸運兒」。

分析師指出，川普政府每次出手，都推升該標的的股價以2位數字的幅度大漲，這讓市場仍在瘋狂尋找下一個潛在受惠者，並已開始對一些公司下注。據傳，被點名的目標包括擁有重要礦業資源的Ramaco資源公司，以及Energy Fuels鈾料公司。



另外，市場也認為，美國官員已與多家澳洲礦業公司會談，包括 Iluka Resources 與 Lynas Rare Earths。加拿大的 Nouveau Monde Graphite 因生產石墨（中國主導的電池陽極原料）而被列為潛在對象。

報導指出，川普政府出手已形成明確模式。過去一年，美國政府入股稀土公司MP Materials後，帶動該股暴漲376%，之後換股英特爾10%股權，這家陷入低潮的晶片巨頭今年迄今股價反彈也超過5成。近日，Lithium Americas（LAC.US）獲美政府持股後，股價也狂飆175%。

專家指出，對市場而言，這些「點股成金」的案例宛如美政府版的「選股神器」，只要被川普團隊點名，股價幾乎保證起飛。這場「追政府行情」的模式，如今已迅速演變為新一代的投機狂潮。

不過，投資人全憑猜測，當然也會受傷。市場傳出，鋰礦開發商Critical Metals正與政府洽談入股，盤中股價也一度暴漲190%。但白宮隨後否認，最終Critical Metals漲勢收斂，但仍上漲45%。而在上週，另一家稀土業者 USA Rare Earth也因類似消息而強勢上漲。

分析師警告，隨著聯邦資金可能規模擴大至數百億美元，投資人為了搶在政府入場前布局，正在推高一波高風險投機潮。

