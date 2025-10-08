自由電子報
飯店漲太狠、改住「療養院」！中國年輕人省荷包成十一長假奇景

2025/10/08 14:14

中媒指出，今年十一長假，中國年輕人出遊捨棄酒店，悄悄住進了療養院。（擷取自中國社群平台）中媒指出，今年十一長假，中國年輕人出遊捨棄酒店，悄悄住進了療養院。（擷取自中國社群平台）  

〔財經頻道／綜合報導〕今年中國國慶十一假期人流高達23.6億人次， 自駕出遊高達80%，由於熱門旅遊地的飯店價格漲勢明顯，部分中國年輕人居然選擇「攻佔」療養院。中媒指出，中國年輕人出遊省荷包，選擇療養院主要是價格優勢，因為每晚房價僅為同地段飯店的60%-70%。

例如，青島中華全國總工會療養院雙床房1晚房價約630元人民幣（約新台幣2706元），但附近的飯店大床房則一晚924元人民幣（約新台幣3969元）。甚至還有復健中心改造的賓館，提供一晚60元人民幣（約新台幣257元）床位住宿。

中媒指出，離十一長假還有1個月，中國許多熱門核心地段的飯店，每晚房價早已漲破千元以上。以中階價位的全季來說，一晚住宿價格介於200-600元人民幣（約新台幣859-2557元），視地段而定。但經攜程APP顯示，10月1日至8日全季飯店（青島五四廣場店）豪華大床房（不含早餐）1晚均價為1041元（約新台幣4471元）。

因此，許多中國年輕人不再執著出遊要住飯店，現在更在意的性價比高、能安心休息的地方。這樣的趨勢帶動中國「老幹部飯店」再度爆紅。

據了解，所謂的「老幹部飯店」主要指國賓館、招待所、工人療養院等。過去這些地方是為外賓、政府高層、出差員工、工人等提供住宿服務。當中的國賓館是接待重要人物，設施標準能對標五星級飯店、甚至更高規格，其他則是風格簡樸，注重功能性。

對此，中國網友指出，過去無論是出差還是旅行，都會優先選擇連鎖飯店，但這次十一長假的價錢太貴，而朋友曾在旅行時住過療養院而推薦，因而讓他轉向此類住宿，每人每天住宿僅花350元人民幣（約新台幣1503元），比周邊民宿更便宜。

