台積電創天價背後！美媒「3理由」曝年底前不買會後悔

〔財經頻道／綜合報導〕台積電2025年迄今表現優異，今年已上漲近50%，不過外媒仍提供3大理由」，建議投資人不要忽視買進機會，並建議立刻採取行動。

《The Motley Fool》報導，分析師Keithen Drury認為今年底至2026年，台積電股價仍有較大的上漲空間，主要有3個理由支持其論點，足以說明台積電的股票值得買入，投資人也應該立即出手。

1.晶片需求增加

Keithen Drury認為第1個原因是晶片需求持續成長，台積電仍是AI領域的頂級投資標的，自身具有一定優勢，例如是其最大的客戶之一的輝達（NVIDIA），因本身缺乏生產能力只能找台積電代工生產晶片，因此當輝達這類大客戶談到大規模成長時，台積電將連帶受益。

輝達在今年稍早的第2季電話會議期間，管理階層就曾提到，預計全球資料中心資本支出將從2025年的6000億美元增至2030年的3兆至4兆美元，如果順利實現將為台積電帶來巨大成長。

但這還不是唯一讓台積電受益的趨勢，包括自動駕駛、量子運算和人形機器人等具備發展潛力的領域，同樣需要使用先進晶片，這些晶片很可能來自台積電。

2.台灣半導體公司正在美國工廠投入大量資金

台積電除在台灣外，正多個國家擴產，Keithen Drury認為投資者應該為台積電的擴張感到高興，理由是以往投資台積電的最大風險之一，是擔心被中國收購，投資人的擔憂會導致股價下跌，但如果台積電在世界其他地方設有工廠，可能因此減輕衝擊。

此外有報導指稱台積電現有的美國工廠，到2027年的晶片產能已全部售罄，顯見美國產晶片的需求如此龐大，隨著美國產量的增加，對美國公司和台積電來說都是好事，因此他認為這台積電仍是值得投資的股票。

3.台積電始終在創新

台積電成為頂級晶片代工廠的原因之一，在本身具持續改進和創新的企業文化，儘管擁有領先的3奈米晶片製程，目前還正在開發更先進、更強大的晶片，預計今年推出2奈米晶片，追求創新突破的企業文化令人印象深刻，這也是台積電成為最受歡迎的半導體代工廠商的原因之一。

值得一提的是，《The Motley Fool》股票顧問團隊雖然沒把台積電列入推薦投資者買進前10名，但Keithen Drury認為，如果錯過2025年底前的買進時機，投資人恐怕後悔莫及。

