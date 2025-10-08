一半直送中國富豪手中！豐田Century SUV熱賣背後真相曝光

豐田Century SUV的銷售重心並非日本，而是在中國，每個月30輛產量中，有超過一半都交付給中國客戶，圖為Century PHEV。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕豐田汽車（TOYOTA）在日本的旗艦車型「Century SUV」，是款專為政商名流打造、對一般消費者而言可說是遙不可及的名車，每個月產量據稱僅有30輛，即使是汽車愛好者，也很可能從未親眼見過。但日本媒體揭露，Century SUV的銷售重心並非日本，而是在中國，每個月30輛產量中，有超過一半都交付給中國客戶，許多新車下線後便直接出口，而這些中國買家平均年齡僅38歲，是「年輕富豪族」。

日本媒體《Carview》報導，豐田在2023年推出了的Century的SUV版本，原有的轎車款則改稱為「Century（Sedan）」。其中，SUV版更被視為可與勞斯萊斯、賓利並駕齊驅的超高級國產車，成為業界焦點。

根據資料顯示，SUV版Century的月產量僅30輛，相當於Lexus旗艦轎車「LS」每月販售目標600輛的20分之1，可說稀有至極。

Century產量如此稀少的原因，在於其繁複的製造工序。例如在烤漆時，必須一邊澆水一邊研磨車體表面，反覆進行3次所謂的「水磨」程序，以徹底消除不平整。這種工法極度耗時費工，使得車輛根本無法量產。

令人意外的是，這款集日本最高造車技術於一身的旗艦車款，銷售重心卻並非日本，而是在中國。據消息指出，每月30輛產量中，有超過一半交付給中國客戶，許多新車下線後便直接出口。

價格方面，日本的售價在最近一次小改款後上調至2700萬日圓（約551萬元新台幣）；而在中國，車價為198萬人民幣（約859萬元新台幣），再加上奢侈稅等費用，實際落地價高達410萬人民幣（約1779萬元新台幣）。

與日本相同，中國也對Century購車者進行嚴格的身分審查。

值得注意的是，中國Century車主以「年輕富人」居多。在豐田汽車會長豐田章男去年於官方頻道「Toyota Times」上公開的一段訪談影片中，透露了中國車主的平均年齡僅38歲，這些人多為成功創業家，被Century品牌的稀有與尊榮氣質吸引，選擇個人購入。

日本的Century車主仍以法人為主，消費層明顯不同。

報導指出，日本街頭難見Century的真正原因，就是因為中國銷售火爆、供不應求。雖然這象徵著日本製造的高超技術在海外備受肯定，但不少日本民眾仍希望，未來能在國內道路上看到更多這款「國產最強旗艦」的身影。

