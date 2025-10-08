赴美注意！美航撤測量架 登機箱能否上機全看「他」

赴美注意！美航撤測量架，登機箱能否上機全靠工作人員自行判斷。（取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕赴美遊客注意了，為了加快登機流程，美國航空（American Airlines）自10月6日起，開始逐步撤除登機口的行李測量架，改由旅客與登機口工作人員自行判斷登機箱是否合規。

據今日美國報（USA TODAY）報導，大多數搭機旅客都曾遇過這種情況，在登機口排隊等候時，看到其他乘客將隨身行李塞進金屬測量架，以證明行李符合航空公司的規定尺寸。

不過，美國航空在發給今日美國報的電郵聲明中指出，為了進一步簡化顧客與員工的登機流程，美國航空自10月6日起，將陸續自登機口區域撤除行李測量架。

根據美國航空官網規定，若隨身行李超過22 x 14 x 9英吋（含輪子與把手），登機口工作人員有權要求旅客將行李辦理托運。換言之，若工作人員目視認為行李超標，旅客就不能將行李帶上飛機。

盡管登機口將不再設有測量架，旅客仍可在機場大廳內找到相關設施，以便自行確認行李尺寸是否合規。

